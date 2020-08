Kangasvarren kuntosali suljetaan kahdeksi päiväksi

0

Kangasvarren kuntosali on suljettu ensi maanantaina ja tiistaina 10–11. elokuuta, Luumäen kunta kertoo verkkosivuillaan.

Syynä on kiinteistön väestönsuojan kymmenvuotistarkastus ja siihen liittyvä painekoe. Painekoe edellyttää muun muassa kriisinajan suojaovien sulkemisen ja rauhanajan ilmanvaihtojärjestelmän tulppauksia.

Kuntosalin pitäisi olla käytettävissä keskiviikkona 12. elokuuta normaalisti, mutta ennakkoarvioiden mukaan on oletettavaa, että joitain jälkitöitä on tuolloin vielä kesken ja esimerkiksi rakennuksen ilmanvaihto voi olla puutteellinen.

