Lukijan mielipide: Pelasta Luumäki

0

Ensi viikolla pidettävässä Luumäen Osuuspankin edustajiston kokouksessa päätetään toistamiseen pankin fuusioitumisyrityksestä Etelä-Karjalan Osuuspankkiin.

Tehtävä päätöksenteko on sikäli erikoinen ja samalla myös historiallinen, koska keväästä, jolloin fuusio torjuttiin, ei tietääkseni mikään ole muuttunut eikä mitään uutta ole jäsenille, pankin asiakkaille tarjolla. Odottaa sopii, että tehdyn päätöksen jälkeen pankissa osataan tehdä oikeat johtopäätökset, ettei siihen sivullisten tarvitse viisaine neuvoineen puuttua.

Luumäen Osuuspankin hallituksen puheenjohtaja vertasi kirjoituksessaan (LL printti 23.7./verkko 24.7.) Virolahtea kovan rakentamisen kuntana, vaikka siellä ei ole pankkia. Ei ole, koska siellä konttori lopetettiin vastaavanlaisen fuusion jälkeen. Lopetettiin, vaikka väki kunnassa kapinoi ja osoitti mieltään monin tavoin, mutta mikään ei auttanut.

Kannattaisi kuitenkin ehkä vertailla vähän myös taustoja. Luumäellä on velkaa asukasta kohti 579 euroa ja Virolahdella 4897 euroa per asukas. Verotulokertymä on kummassakin kunnassa samaa suuruusluokkaa. (Lähde: Tilastokeskus 2018)

Pienikin pankki voi pärjätä.

Luumäeltä puuttuvat riskisijoittajat, mutta Virolahden rakentaminen perustuu Venäjän matkailuun ja Venäjän talouden kasvuun. Rahvas ei uskaltaisi riskeerata mitään Venäjän varaan, mutta pankkiherroilla taitaa olla toisenlainen kyky arvioida ja katsoa maailmantaloutta sekä sen kehitystä. Vai eikö tosiasioita haluta ymmärtää?

Kun Kymenlaakson pankkifuusiosta aikanaan päätettiin, jäi Miehikkälän OP siitä pois. Tosiasiat kertovat kyllä, että pienikin pankki voi pärjätä. Kauppalehden tekemässä vertailussa vuodelta 2019, jossa oli mukana kaikki Suomen 223 pankkia ja jossa vertailu perustui muun muassa tuottojen kasvuun, kulujen ja tuottojen suhteeseen sekä vakavaraisuuteen, oli Miehikkälän OP valtakunnassa sijalla 26. Vastaavasti Etelä-Karjalan OP oli sijalla 55 ja Luumäen OP sijalla 132. Luumäki siis vähän keskiarvon alapuolella.

Luumäen Osuuspankin hallituksen puheenjohtaja todistelee (LL 23.7./verkko 24.7.), ettei kunta voi päättää itsenäisen pankin kohtalosta. Ei voikaan. Kunnan tehtävänä on huolehtia ja mahdollisuuksien mukaan vahvistaa sekä tukea kuntakeskuksen palvelujen monipuolisuutta ja niiden vahvistamista. Luulisi Luumäeltäkin löytyvän johtavia luottamusmiehiä tai -naisia sekä korkeita virkamiehiä, jotka uskaltavat lausua mielipiteensä kuntakeskuksen kehittämistarpeista ja vaikuttaisivat mielipiteillään tässäkin asiassa niin, että syntyy sellainen lopputulos, joka palvelee kaikkia pankin palveluja tarvitsevia.

Näyttää siltä, että pitäisi luoda karvahattuneuvosto otsikossa mainitulla teemalla ”Pelasta Luumäki”. Siinä voisi avoimesti sohia vähän kaikkia ajankohtaisia asioita.

SEPPO LAHTELA

Taavetti

Käy lataamassa mobiililaitteellesi Luumäen Lehden ilmainen mobiilisovellus. Ohjeet sovelluksen lataamiseen löydät täältä.