Kolumni: Lapsuusmuistoja 50-luvulta

Luumäki, tarkemmin mummolani Venäläisenkylässä ja sitä ympäröivät maisemat ovat olleet kesieni kulissi lähes kaikkina elämäni vuosina. Niitä on ehtinyt kertyä jo 72.

Pienen maatilan pihapiiri, mökki tupineen ja peräkamareineen, aitat, navetta, ruostuvat reet ja kärryt vajassa, ensimmäiset mansikat maakellarin katolla, kivikasat pellon keskellä, hiljaa kukertavat ja kuopivat kanat omenapuiden alla, aamuiset lypsyn äänet pihalla ovat jättäneet sammumattomia muistikuvia sieluun.

Kesäisin tulivat äitini sisarukset kotikunnistaan sadonkorjuuseen leskiäidin luo ja toivat mukanaan lapsensa, aikamoisen liudan serkkuja. Siellä kirmattiin paljain jaloin metsäteitä uimaan milloin Toitinlahteen, milloin Valkialle lammelle, milloin ongen kanssa Vuorosen rantaan.

Enot kävivät kalassa, veivät pitkän siiman Herajärveen tai kokivat verkot aamutuimaan. Tuvan pitkän pöydän äärellä syötiin kalasoppaa, aina ruisleivän pala kourassa, jos sattuisi jäämään ruoto kurkkuun.

Leipomapäivinä tädit hermostuneina kävivät vilkuilemassa pärekattoa, ettei se kuumana kesäpäivänä vain syttyisi palamaan.

Nämä muistin kultaamat kesäpäivät 50-luvulla olivat tietenkin aina kuumia ja aurinkoisia.

Väkevin lapsuudenmuistoni on tämmöisen kuuman päivän aamu. Säkkipimeän vaateaitan hirsien välistä pääsi kirkas auringonsäde tunkeutumaan sisälle. Pölyhiukkaset tanssivat sen päällä. Öinen itikanpistos vähän kutitti. Avasin aitan raskaan oven ja astuin yli korkean kynnyksen pienestä aukosta ulos häikäisevään aurinkoon.

Mummo lopettelee ainoan lehmänsä lypsyä karja-aidan vieressä. Kuulen ämpärin kolinaa. Lehmän häntä huiskii kärpäsiä ja kanat kuopivat matoja omenapuiden viileässä varjossa. Vielä uni silmässä katselen ympärilleni, kun kuulen: Kana kaakattaa!

Navetan viereiseen latoon on jo ehditty kerätä kesän heinäsato. Heti ovensuusta nousee edessäni tuoksuva rinne ladon kattoon asti.

Vielä tänään aistin ihmeellisen, melkein pyhän tunnelman.

Olen ehkä noin viisivuotias ja nousu on huima. Heinän liukkaat korret pistelevät, taistelen kuitenkin urheasti, liu´un pätkän alas ja jatkan kiipeilyä, kunnes olen katon rajassa heinäkasan päällä. Tuoksu ja pöly huumaavat, mutta päämääräni on selvä.

Oikea nurkka on tyhjä, siis siirryn vasemmalle. Ja siellä se on! Kanan kehon painamassa syvennyksessä lepää valkoisena kuivalla, valjun vihreällä, kimaltavalla heinällä juuri munittu muna. Hirsien raoista tunkeutuva valo saa sen hehkumaan. Vielä tänään aistin ihmeellisen, melkein pyhän tunnelman tätä näkyä muistellessani.

Ojennan käteni, varovasti otan tuon kalleuden haltuuni, tunnen sen lämmön. Lähden luisumaan heinärinnettä alas, muna ja minä selviämme ehjinä ja kannan aarteeni äidille ja tädeille keittiöön, missä se laitetaan porstuan vieressä olevaan ruokakomeroon toisten munien joukkoon.

Noista kesäpäivistä lähtien on maailman kuva muuttunut valtavin loikin. Lapseni näkivät vielä 70-luvulla lehmiä ja lampaita laitumilla auton ikkunasta, lapsenlapsilleni vuosituhannen alussa ne olivat jo sensaatio.

Nuo kuopivat kanat ja laitumilla heinällä herkuttelevat lehmät ovat muuttuneet maataloustuotannon ”vapaiksi kanoiksi ja lehmiksi”, joiden tuotteita ei enää löydy lypsyämpäristä eikä heinäladon nurkista.

Enempää tätä kommentoimatta kiitän Luumäen Lehteä mahdollisuudesta jakaa muistoni lukijoiden kanssa.

LEENA PUTKONEN

Kirjoittaja on Eläkeliiton Luumäen yhdistyksen jäsen, Luumäen kesäasukas ja äitinsä puolelta luumäkeläinen.

