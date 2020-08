Kivijärven rantatonteista runsaasti tarjouksia

0

Luumäen kunta sai runsaasti tarjouksia kahdesta loma-asunnon rakennuspaikasta, joita se huutokauppasi Kivijärveltä.

Mantereella sijaitsevasta Huutniemen tontista, joka on suuruudeltaan noin 3 300 neliötä jätettiin 117 tarjousta. Korkein tarjottu summa oli 51 400 euroa. Huutajia paikasta oli kaikkiaan 28 kappaletta.

Parkisaaressa olevasta vajaan 7 000 neliön suuruisesta tontista huudettiin puolestaan 37 100 euroa. Tarjouksia jätettiin 94 kappaletta ja huutajia oli 15 kappaletta.

Tontit linkittyvät Kivijärven uuteen veneilyreittiin ja tonttien myynnillä pyritään osaltaan markkinoimaan myös uutta veneilyreittiä. Molemmilla määräaloilla on voimassa Kivijärven rantaosayleiskaava, jonka mukaan tonttien rakennusoikeus on noin 180 kerrosneliömetriä.

Korkeimmat tarjoukset käsitellään kunnan teknisessä lautakunnassa ja myyjä pidättää oikeuden hyväksyä tai hylätä tarjoukset.

Tonttien laittamisesta myyntiin päätti kunnan tekninen lautakunta kesäkuun kokouksessaan.

OLLI-PEKKA HÄRMÄ

olli-pekka.harma@luumaenlehti.fi

