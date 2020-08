Luumäen Rasti järjestää iltakeskarin maanantaina

0

Luumäen Rasti järjestää maanantaina 10. elokuuta iltakeskarin uudella kartalla.

Kilpailu käydään avoimen Kaakon alueen Nuorten Rasticupin yhteydessä. Maastona on nopeaa kangasmaastoa jossa risut eivät rajoita menoa.

Paikalle on opastus Kuutostieltä seitsemän kilometriä Kouvolan suuntaan. Opastuksen alkupiste on osoitteessa Venäläisenkyläntie 1, Luumäki.

Viimeinen ilmoittautumispäivä on keskiviikkona 5. elokuuta puoleen yöhön mennessä. Kilpailuun ehtii jälki-ilmoittautua puolitoistakertaisin maksuin vielä perjantain aikana.

