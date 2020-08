Kolumni: Tavoitteena tuntematon maa(sto)

0

Kartoissa ei ole enää valkoisia alueita. Suurten löytöretkeilijöiden ajat ovat historiassa.

Seikka ei vaikuta paikallislöytöretkeilijän harrasteisiin. Kirjahyllyssä täytyy olla lukemattomia kirjoja. Sama pätee kartoista bongattuihin potentiaalisiin tutustumispaikkoihin. Niitä täytyy olla useampi kappale jemmattuna. Odottamassa paikallisretkeilijää, kun into tuntemattomaan tutustumiseen iskee päälle.

Muinaiset kartanpiirtäjät sijoittivat tuntemattomille alueille joskus myyttisiä olentoja ja arvailivat pinnanmuotoja. Nykypäivän Vasco da Gama ei moisiin tuulentupiin sorru, mutta tuntikausien kartantuijotus ja selaus on herkistänyt tunnistamaan maastonmuodoista kiinnostavia kohteita, joihin mielikuvitus palaa tutustumaan.

Ja kun muistissa olevasta paikkarepertuaarista valitsee haluamansa kohteen, on se sitten suota, kalliojyrkännettä tai sankan oloista metsää, voi löytöretkiä tehdä mitä moninaisimpiin maastoihin ja kohteisiin.

Joskus löytyy hieno lähes kirveen koskematon vanhan metsän riekale, jossa voi hetken kuvitella, millaista koskematon metsä oikeasti on, tai lempeästi soliseva puronvarsi hiekkapohjineen ja kirkkaine vesineen, jota käden kupista ryystää.

Toisinaan, satelliittikuvien päivittymistahdista riippuen, kohde voi olla hakkuuaukio.

Kartanselaamiseni on edennyt siihen pisteeseen, että monessa tutummassa paikassa kartta

kulkee päässä mukana. Polut ja reitit ovat tutut, variaatioita tallaamiseen saa eri reittejä yhdistelemällä.

Ja polkuja, niitä

maastoissa

riittää.

Vieraammassa maastossa voitonriemua aikaansaa, kun muistin ja perinteisen päättelykyvyn perusteella pystyy kälppimään maastoa siihen malliin, ettei omia jälkiä tarvitse tallata eestaas.

Apujahan ei karttasovelluksesta maastossa haeta kuin äärimmäisessä valkean hetken dilemmassa.

On nimittäin niin, että kilometrin kierros ryteikössä on palkitsevampaa kuin toikkaroijan paikallistaminen kartalle satelliittisignaalin perusteella.

Mikä vain harjanne, sieltä se kulku-ura löytyy. Joskus selvempänä, joskus jo tyystin kenttäkerrokseen hautautuneena.

Sivumennen todettuna, muinaisten polkujen auki pitäminen vertaantuu mielessäni kansanperinteen vaalimiseen. Ideaa saa vapaasti toteuttaa.

Paikallislöytöretkeilyssä on vaaransakin. Hiihtoretki laavulle uhkasi saada kerran väkivaltaisen käänteen.

Tuttu maasto innosti oppaan suksimaan syvien suppakuoppien kautta, joiden laskuista ei kaatumatta selvitty. Ylöspäin mennessä hiki irtosi herkästi.

Tulistellessa matkakumppani tiedusteli, kuinkahan haastava on paluumatka, kun tulomatka aikaansai pelkoreaktioita.

Opas uhkasi saada lentopallomailasta, kun totesi hiihtoladun kulkevan parin sadan metrin päästä.

OLLI-PEKKA HÄRMÄ

Kirjoittaja on Luumäen Lehden toimittaja.