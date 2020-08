Kirjastojen aukioloaikoihin muutoksia elokuussa

0

Luumäen kirjastojen aukioloajat muuttuvat talviaikaan.

Elokuussa Luumäen pääkirjasto Taavetissa on avoinna maanantaista torstaihin kello 10–18. ja perjantaisin kello 10–16.

1. syyskuuta alkaen kirjasto on avoinna myös lauantaisin kello 9–13.

Kangasvarren kirjasto puolestaan on avoinna elokuun alusta lähtien maanantaisin kello 11–18. ja keskiviikkoisin kello 14–18. Torstain aukiolo puolestaan poistuu elokuun myötä.

Myös kirjastojen lehtilukusalit ovat avoinna, mutta suositeltava henkilömäärä lehtilukusaleissa kerrallaan on pääkirjastossa neljä henkilöä ja Kangasvarren kirjastossa kaksi henkilöä kerrallaan.

Kirjasto toivoo myös asiakkaiden muistavan turvavälisuositukset kirjastoissa asioidessaan.

LUUMÄEN LEHTI

toimitus@luumaenlehti.fi

Käy lataamassa mobiililaitteellesi Luumäen Lehden ilmainen mobiilisovellus. Ohjeet sovelluksen lataamiseen löydät täältä.