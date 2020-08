Lukijan mielipide: Vastine Markku Jäkälälle

0

En halua lunta kenenkään tupaan enkä ylipäätään olla riidoissa kenenkään kanssa, mutta luottamustehtäväni vuoksi joudun vastaamaan vääriin väittämiin.

Kirjoitat nyt (LL printti 30.7./verkko 2.8.), että et ole väittänyt hallituksen painostaneen edustajistoa äänestämään oikein. Painostamisesta et kirjoittanut, mutta kun edellisessä mielipidekirjoituksessasi kirjoitit ”hallitus saatuaan edustajistosta kielteisen päätöksen fuusiosta, on uutterasti ohjeistanut edustajia kuinka tulee menetellä, kun samasta asiasta äänestetään samalla sakilla uudelleen”, niin kyllä tuo niin rankka väite on, että sen täytyy perustua johonkin faktiseen tietoon, jotta noin voi kirjoittaa.

Nyt kirjoitat, kuinka Etelä-Karjalan Osuuspankki (Ekop) ”helpotti pari vuotta sitten ainakin kahdeksan henkilönsä työkuormitusta antamalla heille kenkää”. Kuitenkaan Ekopissa ei ole edes järjestetty yt-neuvotteluja henkilöstön vähentämistarpeen vuoksi.

Henkilöstö on kyllä vähentynyt, mutta niin sanotun luonnollisen poistuman kautta tai vapaaehtoisin järjestelyin, mutta yhtään irtisanomista ei henkilöstömäärän pienentämiseksi ole tehty enempää Ekopissa kuin Luumäen Osuuspankissakaan.

Henkilöstömäärä on toki pienentynyt jokseenkin samaan tahtiin molemmissa pankeissa, mutta hitaammin, kuin toimialalla keskimäärin. Kaikki Luumäen Osuuspankin nykyiset toimihenkilöt siirtyvät mahdollisessa fuusiossa vanhoina työntekijöinä Ekopiin eikä heidän toimipaikkansa ole siirtymässä pois Luumäeltä.

Olet kirjoituksissasi ihan ymmärrettävästi kysellyt palveluiden hinnoittelusta. Osuuspankit noudattavat OP Ryhmän hinnoittelua, joten fuusiolla ei tule olemaan mitään suoraa vaikutusta palveluiden hintaan. Palvelujen hinnat kehittyvät markkinoiden mukana täysin riippumatta siitä toteutuuko fuusio vai ei.

Mutta juuri siksi tarvitaan lisää kilpailukykyä, että jatkossakin pystytään tuottamaan markkinoiden laadukkaimmat, monipuoliset ja hinnaltaan kilpailukykyiset palvelut. Nykyisellä rakenteella, jossa henkilöstökulustamme kohdentuu jopa 40 prosenttia hallinnointiin, se tulee jatkossa olemaan haasteellista.

On aivan ymmärrettävää, että niin sinua kuin meitä muitakin kunnan viimeisen pankkikonttorin kohtalo huolestuttaa. Muut ”perinteiset” pankithan ovat lähteneet jo hyvän aikaa sitten Luumäeltä, mutta vain fyysisesti.

Fuusiosopimuksessa on sovittu, että konttoripalvelut säilyvät Luumäellä vähintään syksyyn 2026. Tämä on vähimmäisaika. Toki konttori säilyy kauemminkin, mikäli asiointipalveluille on riittävästi kysyntää vähimmäisajan jälkeenkin.

Päätöksen fuusiosta tekee omistaja-asiakkaiden demokraattisesti valitsema edustajisto. Edustajiston jäsenet ovat saaneet tiedon kaikista ehdoista, mitä fuusioon liittyen on sovittu.02

JARMO HAIMILA

hallituksen puheenjohtaja

Luumäen Osuuspankki

