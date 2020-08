Lukijan mielipide: Mitä fuusio antaa?

0

Kirjoitin kaksi viikkoa (LL printti 16.7./verkko 19.7.) sitten pankkifuusiosta ja viikon kuluttua (LL printti 23.7./verkko 24.7.) tuli tupaan lunta. Ajattelin heittää siitä pari lapiollista takaisin.

En ole kirjoittanut että pankin nykyjohto ei arvosta seniorikansalaisia. En ole kirjoittanut, että hallitus olisi painostanut edustajia.

En ole kirjoittanut, että samasta asiasta ei voi äänestää uudelleen. Olihan uusi äänestyspäivä jo edellistä tekstiä kirjoittaessani päätetty.

Ihmetystä herätti tehdyn äänestyspäätöksen yli käveleminen. Kun mitään syitä uudelle äänestykselle ei vastauskirjeessä mainittu eikä muutenkaan avattu tätä hyväksi kehuttua sopimusluonnosta, niin täytyy arvailla.

Tietysti tällaiseen sopimukseen kuuluu niin sanottu kassakaappipaperi, pöytäkirja, jossa kerrotaan sopimuksen täytäntöönpanosta. Miten pankkipalvelut Taavetissa järjestetään, kuinka pitkäksi aikaa taataan asiointimahdollisuus, mitä uusia palveluita tulee, ovatko ne ilmaisia ja niin edelleen. Tämä liite allekirjoitetaan sitten mahdollisen fuusiosopimuksen allekirjoituksen yhteydessä.

Jos joku tämänkaltainen paperi on olemassa ja siihen on neuvoteltu edellisen äänestyksen jälkeen positiivisia muutoksia, niin silloin uudelle äänestykselle on peruste. Ellei mitään edellä mainitunlaista sopimusluonnosta ole olemassa, niin eipähän tiedä edustaja, mistä päättää.

Suupuheet ovat näillä markkinoilla kissankultaa. Tulevan varalle kannattanee kirjata äänestysohjeisiin, että äänestellään kunnes saadaan sopiva tulos.

Hallituksen puheenjohtaja puuttui aiheellisesti Luumäen Osuuspankin henkilökunnan työkuormitukseen. Etelä-Karjalan Osuuspankki helpotti pari vuotta sitten ainakin kahdeksan henkilönsä työkuormitusta antamalla heille kenkää.

Fuusion tarkoitus on parantaa tuottavuutta ja se pääosin se toteutetaan karsimalla kuluja. Miettikää sitä.

Pankin asiakkaista merkittävä osa on meitä yli-ikäisiä, jotka luemme paperilehtiä ja luulemme, että kännykkä on tarkoitettu pääasiassa puheluita varten.

Edetkää maltilla sähköisten palveluiden kanssa, ettei pankkiasioiden hoitamisessa tarvitse kovin suuren joukon turvautua toisen henkilön apuun. Se on noloa ja myös riskialtista.

MARKKU JÄKÄLÄ

