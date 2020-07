Pääkirjoitus: Huijauksia on entistä vaikeampi tunnistaa

0

Poliisin mukaan petosrikokset ovat lisääntyneet alkuvuoden aikana. Tammi-kesäkuussa koko Suomessa virkavalta sai kirjattavakseen yli 20 000 ilmoitusta erilaisista petoksista. Kasvua viime vuoden vastaavaan aikaan verrattuna on yli 11 prosenttia. Nousu johtuu lievien tapausten määrän kasvusta.

Viime perjantaina Kaakkois-Suomen poliisi tiedotti saaneensa ilmoituksia puheluista, joissa huijarit olivat tietotekniikkayhtiö Microsoftin teknisen tuen nimissä yrittäneet kalastella kansalaisten pankkitunnus- ja henkilötietoja. Aiemmin kesällä kerrottiin puheluista, joissa poliisiksi esittäytynyt soittaja oli tiedustellut pankkitietoja. Perusohje on kuitenkin yksiselitteinen: pankkitunnuksia tai korttitietoja ei pidä luovuttaa kenellekään. Pankit tai viranomaiset eivät myöskään kysele näiden tietojen perään sen enempää puhelimitse kuin sähköpostillakaan.

Huolta aiheuttaa erityisesti se, että verkkoympäristössä kohteiksi valikoidaan yhä useammin yli 65-vuotiaita.

Poliisin mukaan internetin kautta tehtävien petosten määrä on kasvussa ja huijaamisen tavat kehittyvät vaikeammin tunnistettaviksi. Huolta aiheuttaa erityisesti se, että verkkoympäristössä kohteiksi valikoidaan yhä useammin yli 65-vuotiaita. Poliisi muistuttaa, että internetin käyttöä ei tule pelätä, mutta rikollisuuden riskit pitää tunnistaa. Tässä auttaa verkko-osaaminen, jota voi kartuttaa koulutuksissa. Apua voi kysyä myös esimerkiksi läheisiltä.

Mainioita perustyökaluja ovat maalaisjärki ja terve epäluulo. Osa huijausyrityksistä on varsin taitavasti toteutettuja, mutta osa haiskahtaa heti. Hälytyskellojen tulee joka tapauksessa soida, jos yhteydenotto on poikkeuksellinen ja siihen liittyy raha.

