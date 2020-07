Kolumni: Vihreämpää aidan tällä puolen

0

Olen käynyt Pariisissa Eiffel-tornin huipulla, Louvressa ihailemassa Mona Lisaa ja makoilemassa Mallorcan hiekkarannoilla. Mikään näistä ei kuitenkaan päihitä erästä aurinkoista kesäaamua, jona heräsin teltasta Muikkupurolta Hossan kansallispuistosta.

Kotimaanmatkailun suosio on lisääntynyt viime vuosien aikana varsinkin nuorten keskuudessa – ja syystäkin! Erityisesti Suomen luonto tarjoaa paljon nähtävää ja koettavaa.

Suomalaiset ovat pitkään aliarvioineet kotimaatamme matkailukohteena, ja lomareissut ovat suunnanneet ennemminkin ulkomaille. Onkohan syy Suomen aliarvioimiseen matkailukohteena epätietoisuus siitä minne matkata?

Tein viime kesänä viikonpituisen road tripin kahden ystäväni kanssa Pohjois-Karjalaan ja Kainuuseen. Ensimmäinen ajatukseni Itä-Suomesta oli: ”Mitä siellä ees on?”.

Matkan aikana vastaan tuli yllättäen niin paljon nähtävää, että aikaa ei vain yksinkertaisesti riittänyt kaikkeen.

Ihastuin erityisesti Hossan kansallispuistoon ja Pohjois-Karjalan pitkiin mäkisiin teihin, jonka maisemat olivat minulle ennestään täysin tuntemattomia.

Parasta kotimaanmatkailussa on mielestäni Suomen luonto, joka yllättää kerta toisensa jälkeen. Meillä on Järvi-Suomea, Turun saaristoa ja Lapin tuntureita – paljon erilaista nähtävää. Uusin tuttavuuteni on Keski-Suomi. Laukaassa sijaitsee esimerkiksi upea luontonähtävyys Hyyppäänvuori, jota kutsutaan muuten Keski-Suomen Koliksi. Suomessa matkailu opettaa myös tuntemaan kansallishistoriaamme ja juuriamme paremmin.

Viime aikoina matkailutrendiksi on ponnahtanut vastuullisuus. Halutaan tehdä ilmastonmuutoksen takia ekologisia ratkaisuja, ja kotimaanmatkailu saattaakin tästä syystä korvata aiemmat ulkomaille suunnanneet matkat.

Tänä vuonna korona ja taloushuolet vaikuttavat omalta osaltaan matkailukulttuuriin. Rajojen ollessa kiinni ulkomaanmatkoja ei yksinkertaisesti pystytä tekemään tavalliseen tapaan. Poikkeuksellinen kevät on ehkä nostattanut suomalaisissa myös tavallista vahvempaa halua tukea paikallisia yrittäjiä sekä Suomen nousua koronakriisistä.

Lähiaikoina maailmalla nousi viraaliksi videoksi erään suomalaisen naisen kuvaama video kesämökiltään, jossa hän pulahtaa upean auringonlaskun aikaan laiturilta uimaan. Videossa esiintyvä nainen kertoi jossakin haastattelussa hämmentyneensä videon runsaasta huomiosta, sillä olihan kyseessä hänelle tuttu mökkiranta.

Videon suosio puhutteli minua ympärillämme olevasta luonnon kauneudesta. Neljä vuodenaikaa, jonka pyörivään rataan arkemme rakentuu on yhtälailla taidetta kuin Louvren seinällä majaileva Mona Lisa. Ehkäpä jopa hienompaa taidetta.

ELINA SMEDS

Kirjoittaja on kesätoimittaja Kaakon Viestinnän paikallislehdissä.