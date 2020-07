Mielipidekirjoitus: Vastine kirjoitteluun Luumäen Osuuspankin pankkifuusiosta

0

Kritiikin keskiössä on ollut se, että pankin nykyjohto ei arvosta seniorikansalaisia (Jäkälä LL 16.7., Lahtela LL 30.4.). En tunnista tuota itsessäni enkä kenessäkään muussakaan.

On väitetty, että pankin hallitus painostaa edustajiston jäseniä äänestämään oikealla tavalla. Heti, kun joku tulee uskottavasti kertomaan, että pankin hallituksen jäsen on painostanut pankin ylintä päätäntävaltaa käyttävän edustajiston jäsentä äänestämään muutoin kuin hän itse oikeaksi kokee, niin jätän eroanomukseni.

Hankkeen valmistelua syytetään salailusta. Lehdistötiedotteet suunnitteilla olevasta pankkifuusiosta julkaistiin 14.12.2018, sen jälkeen aloitettiin sulautumissopimuksen suunnittelu, ja ensimmäisen kerran edustajisto käsitteli fuusion hyväksymistä 21.1.2020, eli yli 13 kuukautta myöhemmin. Äänestystä ennen edustajiston jäsenille oli pidetty monia keskustelutilaisuuksia.

Tilaisuuksissa ei herännyt juurikaan vastustusta. Suoritetussa lippuäänestyksessä kuitenkin 10 edustajaa vastusti ja vain yksitoista kannatti. Koska sulautumispäätös olisi tarvinnut taakseen määräenemmistön, eli vähintään 14/21 kannattajaa, niin sulautuminen jäi toteutumatta.

12.3.2020 pankin tuolloinen toimitusjohtaja tuli valituksi Mäntsälän OP:n toimitusjohtajaksi ja hän irtisanoutui. Seuraavalla viikolla maan hallitus julisti maahan poikkeustilan ja otti käyttöön valmiuslait.

Olin yhteydessä OP Ryhmän HR-osaston ihmisiin, joiden näkemys oli selkeä; vallitsevissa oloissa ei ole järkevää käynnistää vakituisen toimitusjohtajan rekrytointia, vaan tehtävää on syytä tilapäisjärjestelyin. Samalla on syytä käsitellä huolella valmistellun ja hyvin sopimusehdoin aikaansaadun sulautumissopimuksen kannatus uudelleen monin tavoin muuttuneessa tilanteessa.

Prosessina hanketta on viety eteenpäin ennennäkemättömällä avoimuudella.

Tänä syksynä OP Ryhmässä ei ole vaaleja.

Käyn läpi paikkansapitämättömiä väitteitä, joita on esitetty kevään ja kesän aikana.

1. Maalaispitäjä ei voi menestyä ilman omaa itsenäistä pankkia.

Jos lähialueelta voisi nostaa edes jonkun kunnan menestyjäksi, niin ehkä Ruokolahden, jossa ei ole ollut omaa itsenäistä pankkia vuosikymmeniin, ja Virolahden, jonka OP sulautui osaksi Kymenlaakson OP:ta vajaa vuosikymmen sitten. Viroladelle nousee kauppakeskuksia ja työpaikat ovat voimakkaasti lisääntyneet. Näin ei ole käynyt Miehikkälässä, Lemillä, Savitaipaleella tai Luumäellä, joissa on omat itsenäiset osuuspankit. Ei myöskään Rautjärvellä tai Parikkalassa, joissa on tähän asti ollut itsenäiset pankit. Asioilla ei ole suoraa yhteyttä, mutta ne paikkakunnat pärjäävät, jotka katsovat myös eteenpäin eivätkä ainoastaan taaksepäin.

2. Miksi Luumäen kunta ei ole lähtenyt vastustamaan pankkifuusiota?

Kunnalla ei ole mahdollisuutta tai laillista oikeutta puuttua siihen, kuinka paikkakunnalla toimivat yritykset hallintorakenteitaan järjestelevät.

3. Kunnan yhteisöverotuotot romahtavat, jos pankki sulautuu maakuntapankkiin.

Vaikka pankin tilinpäätös on pysynyt vakaan ylijäämäisenä, ei paikkakunnalta saavutettavissa oleva asiakasliiketoiminta ole vuosiin tuottanut verotettavaa ylijäämää, jolla olisi käytännössä merkitystä kuntatalouteen. Yritysten verotiedot ovat julkisia, joten toivoisin väitteiden esittäjien perehtyvän asiaan. Samalla voi laskea, mikä olisi Luumäen kunnalle ohjautuva osuus maakuntapankin maksamasta yhteisöverotuotosta.

4. Samasta asiasta ei voida samalla porukalla toistamiseen äänestää.

Tämä väittämä on uponnut luumäkeläisiin, vaikka väitteessä ei ole järkeä.

5. Uudet edustajistovaalit ovat aivan muutaman kuukauden kuluttua.

Tänä syksynä OP Ryhmässä ei ole vaaleja. Jos päätös sulautumisesta jätetään seuraavalle edustajistolle, voidaan asiasta äänestää aikaisintaan kesällä 2022, jolloin sulautuminen voisi olla mahdollinen vuoden 2023–2024 vaihteen tietämillä. En pidä todennäköisenä, että tuolloin on saatavissa samoja sopimusehtoja kuin nyt päätettävänä olevassa, Parikkalan ja Simpeleen Osuuspankkien kanssa yhdessä neuvotellussa sulautumissopimuksessa.

6. Sopimuksen konttoritakuu on vain silmänlumetta.

Kevään mielipidekirjoituksessa (Lahtela 30.4.) oli kirjoitettu, että konttorit on luvattu säilyttää muutaman vuoden, mutta nehän voidaan sulkea koska tahansa. Mihin väite perustuu? Vaadin vähintään yhden esimerkin, jossa osuuspankkien sulautumissopimuksessa sovittu konttoreiden säilyttämissopimus on rikottu.

Edelleen toivon, että edes jotkut edustajiston jäsenet harkitsisivat asiaa uudelleen, mutta erityisen toiveikas en ole. En siitäkään huolimatta, että sulautuminen tarjoaisi laajemmat pankkipalvelut ja merkittävät kustannussäästöt ja olisi myös valtava helpotus myös pankin koko henkilöstölle, joka nyt joutuu venymään mielestäni ihan kohtuuttomiin työsuorituksiin.

JARMO HAIMILA

Kirjoittaja on Luumäen Osuuspankin hallituksen puheenjohtaja.

