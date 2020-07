Elisa vahvisti verkkojensa yhteyksiä Taavetissa ja Luumäen haja-asutusalueilla – datamäärät kasvavat kesäaikaan jopa 60 prosenttia

0

Teleoperaattori Elisa on vahvistanut sekä mobiiliverkkonsa että kiinteän verkon yhteyksiä Luumäellä. Mobiiliverkon kapasiteettia on parannettu ja verkkoa on laajennettu Taavetissa, Kontulassa, Huuhtsalossa ja Heimalassa. Kiinteän verkon vahvistukset puolestaan mahdollistavat jopa gigan nopeuden tarjoavia yhteyksiä kotiin, Elisa kertoo tiedotteessaan.

Elisa on keskittynyt vahvistamaan mobiiliverkkoaan alueilla, joissa on runsaasti vapaa-ajan asuntoja tai alueella liikkuu muuten enemmän ihmisiä kesäaikaan. Näin on muun muassa Luumäellä.

– Suomalaiset käyttävät nettiä ahkerasti myös lomalla ja osa myös työskentelee vapaa-ajan asunnolta käsin. On alueita, joilla datamäärät kasvavat jopa 60 prosenttia kesäaikaan, Elisan Itä-Suomen aluejohtaja Ari Punkkinen sanoo.

