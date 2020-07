Mielipidekirjoitus: Hävetkää

0

Vietin muutamia lomapäiviä Luumäellä heinäkuun alussa. Oli aikaa käydä tutustumassa paikkoihin, jotka nuoruusvuosina tulivat tutuiksi. Olen aiemmin kirjoittanut siitä kuinka vanhemmat panivat minut junaan viettämään kesiä Luumäki–Pulsa-akselilla.

Eräänä päivänä päätin käydä Luumäen rautatieasemalla; siellähän on Oikeustaistelun muistomerkki. Tämä tuli erittäin tutuksi aikana, jolloin pikajunat (vuosia sitten) pysähtyivät tällä asemalla. Hevoskyydillä tai jalkaisin sitten mentiin perheen kesken Huomolaan.

Tällä kertaa olin siis autolla eikä tuo parkkipaikka hääviltä tuntunut.

Silmä jäi kuitenkin kiinni paitsi aseman ympäristöön myös itse Oikeustaistelun muistomerkkiin.

Kuinka voi olla mahdollista, että niin hieno kivipaasi on niin huonosti hoidetun ympäristön keskellä. Hävetkää. Ruoho ajamatta monen neliömetrin alueelta aiheuttaen sen, ettei lähelle voinut mennä ainakaan kesävarusteissa.

Itseltäni menisi noin tunti viikatteen ja haravan kanssa, ja paikka olisi sentään siedettävän näköinen.

En tiedä kenen vastuulla ylläpito tässä tapauksessa on, mutta ajattelen, että se on just sellaista duunia, jota esimerkiksi Luumäen kunta voisi tarjota kesätyöpaikkana nuorille, opiskelijoille ja niin edelleen. Ja voisivathan nämä nuoret tehdä muutakin, mahdollisuuksia on paljon.

Asema ja sen ympäistö on aikanaan ollut hieno kokonaisuus; sitä kannattaisi vaalia.

Aikanaan pikajunat pysähtyivät sekä Taavetissa että Luumäellä. Se oli hieno juttu, ja muistan kuinka kaikki mahdollinen tehtiin, jotta tämä palvelu olisi jatkunut. Mutta VR:n tammipöytien tappisilmät olivat päättäneet, että pikajunat eivät jatkossa pysähdy kummallakaan asemalla. Pysähtyisi edes jotkut henkilöjunat. Raideliikenne on nimittäin taas muodissa.

Ottaen huomioon muistomerkin ja sen ympäristön tällä hetkellä, on hyvä, että pikajunat menevät vauhdikkaasti ohi!

Lainaus erään sotaveteraanin ajatusmaailmasta ja elämänviisaudesta hänen palattuaan rintamalta ehjänä kotiin:

”Taakse ei katsota eikä velkaa oteta. Se mikä on, riittää. Asialliset hommat hoidetaan ja paikat pidetään kunnossa. Mitään uutta ei tarvita.”

Onhan tässä hiukan jermun ajattelua, mutta paljon tottakin ja meille kaikille opittavaa. Ja onhan tässä minunkin tekstissäni urputuksen ma-kua, mutta kun siltä nyt vaan tuntui!

RISTO LESKINEN

VTM, Helsinki

