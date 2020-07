Mielipidekirjoitus: EU:n koronapaketti on saatava torjuttua

0

Euroopassa on tapahtumassa kaikkien aikojen välistäveto. EU:n komissio esittää koronakriisin varjolla kaikkiaan 750 miljardin suuruista lahja- ja lainapakettia. Summa on valtava – Suomen valtion yli 13 vuoden koko budjetin suuruinen.

Rahaa saisivat eniten suuret jäsenmaat, jotka ovat hoitaneet asiansa huonosti jo ennen koronaa. Kyse ei ole koronatuesta, vaan aiempien virheiden paikkaamista. Se on liittovaltion syventämistä kriisiä hyväksikäyttäen.

EU-myönteiset tahot väittävät EU:n olevan sääntöperäistä kansainvälistä yhteistyötä, mutta mitä sääntöperäisyyttä on sääntöjen kiertäminen sekä suoranainen rikkominen jokaisen kriisin tullen? Millä tavalla on pienen maan etu joutua kerta toisensa jälkeen maksamaan muiden laskut?

Tutkimuksen mukaan vain 26 prosenttia suomalaisista oli sitä mieltä, että ”Suomen pitäisi olla muun EU:n rinnalla tukemassa taloudellisesti koronaepidemiasta eniten kärsineitä EU:n jäsenmaita”. Tuomio on jyrkkä, vaikka kysymys on aseteltu vääristellyn positiiviseksi.

Osamme olisi lahjoittaa asiansa huonosti hoitaneille maille 1 000 euroa jokaista suomalaista kohti, vauvasta vaariin – entisten suurten maksujemme päälle. Suomi maksaisi, jotta Italia voi alentaa ennestään meitä alempia arvonlisäverojaan ja Espanja luoda perustulojärjestelmän.

Suomi voisi halutessaan estää paketin, koska se vaatii yksimielisyyspäätöksen. Sanna Marinin (sd.) punaviherhallitus kuitenkin ilmoitti jo ennen komission ehdotusta ja eduskunnan kantaa, että Suomi on avoin esitykselle. Hallituksen keinoihin paketin läpi viemiseksi kuuluvat jopa perustuslain sivuuttaminen ja kiertäminen.

Perussuomalaiset esittivät suuressa valiokunnassa koko paketin hylkäämistä. Me emme tätä laillistettua ryöstöä sulata. Teemme voitavamme sen estämiseksi ja ministereiden vastuuseen saattamiseksi paketin edistämisestä.

JANI MÄKELÄ

Kirjoittaja on lappeenrantalainen kansanedustaja (ps.).

