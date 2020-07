Karhunpyyntilupien määrä kasvoi: Kaakkois-Suomessa saa kaataa 32 karhua – Luumäki kuuluu laajaan poikkeuslupa-alueeseen, jolle myönnettiin neljä lupaa

0

Suomen riistakeskus on myöntänyt Kaakkois-Suomen alueelle poikkeusluvat 32 karhun metsästämiseen elokuussa alkavalle metsästyskaudelle. Lupien määrä nousi edellisvuodesta, viime vuonna Kaakkois-Suomessa oli poikkeusluvat 24 karhulle, jotka myös kaadettiin.

Poikkeusluvat on suunnattu alueille, joilla karhukanta on havaintojen perusteella tällä hetkellä tihein, riistakeskus kertoo tiedotteessa. Kaakkois-Suomessa tavoitteena on kannan kasvun pysäyttäminen tai hidastaminen.

Poronhoitoalueen eteläpuolelle myönnettiin kaikkiaan 289 kannanhoidollista poikkeuslupaa karhun metsästykseen.

Enemmistö luvista, 28 kappaletta, kohdistuu Parikkalan, Rautjärven, Ruokolahden-Imatran, Joutsenon, Etelä-Saimaan ja Ylämaan riistanhoitoyhdistysten alueille sijoittuvalle poikkeuslupa-alueelle. Luumäki kuuluu poikkeuslupa-alueeseen, jolle myönnettiin neljä kaatolupaa. Luumäen riistanhoitoyhdistyksen alueiden lisäksi poikkeuslupa-alue kattaa Lemin-Taipalsaaren, Miehikkälän, Savitaipaleen-Suomenniemen, Sippolan, Valkealan-Kouvolan, Vehkalahden-Haminan ja Virolahden riistanhoitoyhdistysten alueet.

Eteläiseen Suomeen poikkeuslupia on myönnetty alueille, joissa karhukanta on vahva. Kannanhoidollisella metsästyksellä pyritään ylläpitämään karhun ihmisarkuutta ja säädellään kannan kokoa.

Luonnonvarakeskuksen kanta-arvion mukaan Kaakkois-Suomessa on ennen syksyn metsästystä noin 235–245 yli vuoden ikäistä yksilöä ja 55 pentua.

Karhun metsästysaika alkaa 20. elokuuta ja päättyy lokakuun lopussa.

