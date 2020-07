Pääkirjoitus: Pieni ja intiimi saattaa olla uusi musta

0

Otsikon musta ei suinkaan viittaa korona-ajan synkkyyteen, vaan sanontaan, jolla tarkoitetaan uutta, muodikasta ilmiötä.

Luumäen tapahtumakesä on käynnistynyt nitkutellen, pienimuotoisesti ja varovaisuutta noudattaen, mutta se on yhtä kaikki käynnistynyt ja tuonut uudenlaista valoa arkeen.

Itsestäänselvänä pidettyä asiaa osaa kaivata vasta, kun se on poissa. Koroneristyksissä kitkutelleet ihmiset heräsivät siihen, että sosiaalinen kanssakäyminen, vaikka kuinka pienimuotoinen, on oleellinen osa ihmisen hyvinvointia. Vaikka suomalaisia pidetään erakkokansana, joka viihtyy talvet tuvissaan ja kesät kesämökeillään, useimmat kaipaavat siitä huolimatta vähintään satunnaista sananvaihtoa kanssaihmistensä kanssa, pieniä yhdessä koettuja elämyksiä ja hengen ravintoa. Joillekin se on elämänehto, toiset pärjäävät vähemmällä.

Pienimuotoisissa kokoontumisissa on vallinnut käsinkosketeltava tunnelma, joka on aistittavissa hiukan erilaisena kuin koskaan ennen.

Kun eläkeläiset avasivat toimintansa ulkoillen ja pelaten, ilo suorastaan hersyili ihmisten kasvoilla. Moottoripyöräkokoontumisessa vallitsi leppeä, veljellinen – tai sisarellinen – tunnelma. Teatteripäivän keskittynyt yleisö täytti Joukolan salin vilpittömillä naurunpuuskilla ja aidolla liikutuksella. LuPon kotiottelussa pieni, mutta innostunut katsojakunta kannusti hurraten kotijoukkueen voittoon.

Ehkä eristys palautti jotain, mikä oli jo hieman päässyt laimenemaan – puhtaan ilon siitä, että saa olla yhtä toisten ihmisten kanssa.

Tätä on hyvä jatkaa. Muistetaan silti pitää etäisyydet. Nautitaan, kun voidaan.

SOILE TANKKA

soile.tankka@luumaenlehti.fi

