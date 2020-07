Kunta huutokauppaa rantatontteja

0

Luumäen kunta myy nettihuutokaupassa kahta loma-asunnon rakennuspaikkaa Kivijärvellä. Molemmat tontit linkittyvät Kivijärven uuteen veneilyreittiin ja tonttien myynnillä pyritään osaltaan markkinoimaan myös uutta veneilyreittiä.

Kaupan on mantereella Huutniemessä oleva reilun 3 300 neliön suuruinen rantatontti ja Parkkisaaressa oleva vajaan 7 000 neliön suuruinen rantatontti.

Molemmilla määräaloilla on voimassa Kivijärven rantaosayleiskaava, jonka mukaan tonttien rakennusoikeus on noin 180 kerrosneliömetriä. Tonttien myyntihinnan lisäksi ostajalle lankeavat maksettavaksi lohkomiskustannukset, varainsiirtovero, lainhuudatuskustannukset ja kaupanvahvistajan palkkio.

Huutniemen osalta huutokauppa päättyy sunnuntaina 2. elokuuta ja Parkkisaaren osalta maanantaina 3. elokuuta. Korkeimmat tarjoukset käsitellään kunnan teknisessä lautakunnassa ja myyjä pidättää oikeuden hyväksyä tai hylätä tarjoukset.

Tonttien laittamisesta myyntiin päätti kunnan tekninen lautakunta kesäkuun kokouksessaan.

OLLI-PEKKA HÄRMÄ

olli-pekka.harma@luumaenlehti.fi

