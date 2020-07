0

Tänä vuonna toukokuun loppuun mennessä Suomessa hukkui jo 40 ihmistä. Tuoreen tiedon mukaan kesäkuussa 18 ihmistä menetti henkensä hukkumalla. Vuosittain maassa hukkuu 100–150 ihmistä. Myös Luumäen vesiin hukkuu lähes joka kesä yksi tai kaksi ihmistä.

Vaikka tuhansien järvien maassa jokaisen aikuisen olettaisi osaavan uida edes auttavasti, uimataidottomia arvioidaan olevan lähes kolmannes kansasta.

Uimataidottomuus korreloi iän ja jossain määrin myös kansallisuustaustan kanssa. 52–64-vuotiaista vain noin puolet osaa uida. Kuudesluokkalaisista uimataidottomia on 20 prosenttia, noin yksi viidestä. Maahanmuuttajissa on enemmän uimataidottomia kuin kantasuomalaisissa.

Uimataidon mittari on Pohjoismaissa määritelty siten, että kun henkilö putoaa syvään veteen ja nousee pinnalle, hän kykenee sen jälkeen uimaan yhtäjaksoisesti 200 metriä, josta 50 metriä selällään.

Uimaopetus on osa koulujen opinto-ohjelmaa, mutta mahdollisuudet tulokselliseen uimaopetukseen ilman uimahallia ja riittävää opetustuntimäärää ovat kovin rajalliset. Luumäellä apuna ovat kunnan järjestämät kesäiset uimakoulut, joissa on annettu ansiokkaasti perusopetusta sadoille lapsille. Kaikki eivät opi kahdessa viikossa uimaan, mutta vesielementti käy tutuksi.

Perimmäinen vastuu tässäkin asiassa on vanhemmilla. Polskikaa lastenne kanssa, opettakaa heidät uimaan. Se on paitsi hauskaa, myös yhdenlainen henkivakuutus.

Uimataidon puutetta voi tietenkin paikata välttämällä vesille lähtöä ja pysyttelemällä rannan tuntumassa, mutta koskaan ei myöskään ole liian myöhäistä oppia, aikuisenkaan.

SOILE TANKKA

soile.tankka@luumaenlehti.fi

