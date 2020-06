Kolumni: Erilainen kesä

0

Kesä on seurakunnan nuorisotyössä lasten- ja nuortenleirien ja leiripäivien sekä rippikoululeirien aikaa. Moni odottaa pitkän talven jälkeen, että pääsee leirille kavereiden kanssa tekemään kaikenlaista hauskaa yhdessä.

Leireillä pelataan, leikitään, lauletaan, uidaan, saunotaan ja vietetään aikaa yhdessä erilaisten teemojen äärellä, oli se sitten leiripäivä tai useamman päivän kestävä leiri. Joillekin tällainen kokemus saattaa olla hänen elämänsä ensimmäinen ja jotkut ovat jo kokeneita konkareita.

Leirin alkaessa osa saapuu leirille jännityksestä kihisten, toiset taas eivät ole moksiskaan, vaan ovat kuin kala vedessä heti alkumetreiltä lähtien. Ennen varsinaisen toiminnan alkua etsitään itselle oma huone ja asetutaan taloksi, jonka jälkeen on aika tutustua ohjaajiin ja toisiin leiriläisiin. Tässä vaiheessa yleensä suurin jännitys on jo hälvennyt.

Tästä kesästä on tullut ja tulee monella tapaa erilainen ja merkityksellinen.

Normaalisti tässä vaiheessa kesää tällaisia hetkiä olisi ollut jo useampi, mutta koronapandemia on tuonut omat haasteensa tähän kevääseen ja varsinkin kesään. Näitä kokemuksia meillä kuitenkin on vielä edessä, kun saamme heinäkuussa lähteä riparille leirille Tuhannen Tarinan Taloon ja elokuussa vielä toisen ripariryhmän kanssa kokoontua päiväleirikoulun merkeissä seurakuntakeskuksessa.

Ajattelen, että tästä kesästä on tullut ja tulee monella tapaa erilainen ja merkityksellinen, koska jokaisen on täytynyt sopeutua aivan uudella tavalla koko ajan muuttuvaan tilanteeseen.

Tulevista viikoista näiden ryhmien kanssa tulee varmasti mahtavia kokemuksia, kun saamme toimia yhdessä isossa ryhmässä ja välillä vähän pienemmissä. Tästä viikosta kannattaa siis ottaa kaikki ilo irti niin rippikouluun liittyvistä oppisisällöistä kuin muustakin ajasta, jonka vietämme rippikoulun merkeissä.

Rippikoulua voitaisiin leikkisästi kutsua jonkinlaiseksi elämänkouluksi, jossa saadaan tutustua omaan itseensä ja siihen, mihin elämässä olisi hyvä asettaa rajoja. Samalla tulee ajatelleeksi, että millaisessa maailmassa me oikein elämme ja ennen kaikkea millainen nuorten maailma nykyään on.

Sinulla, rippikouluun tuleva nuori, on myös mahdollisuus vaikuttaa siihen, millainen seurakunta on tulevaisuudessa ja millaisen kokemuksen sinä haluat tarjota tuleville rippikoululaisille ja millainen olisi Luumäen nuori seurakunta. Rohkeasti syksyllä mukaan toimintaan.

MARKO FLÖJT

Kirjoittaja on Luumäen seurakunnan nuorisotyönohjaaja.

