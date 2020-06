Motoristit kokoontuvat viikonloppuna Luumäen Salpa-hotelliin – lauantaina ajetaan joukolla Kivijärven ympäri

0

Itsenäisyydentiellä on murahdellut perjantai-iltapäivän mittaan tavallista useampi moottoripyörä ja tahdin odotetaan kiihtyvän iltaa kohti. Salpa-hotellin järjestämä motoristitapahtuma Rock Lake Picnic kestää yli viikonlopun 26.-28. kesäkuuta ja sen odotetaan kokoavan paikan päälle koronarajoitusten sallimat 500 osanottajaa mukaanlukien järjestelyihin osallistuvat. Motoristien ohella tulijoiden joukossa voi olla myös amerikanautojen ja muiden kulkuneuvojen harrastajia.

– Olemme lähettäneet 150 kerholle kutsut jo keväällä ja tuoneet tapahtumaa esille ilmoittelemalla esimerkiksi Harrikkalehdessä, Matti Rajantie Salpa-hotellista kertoo. Uudelle tapahtumalle lienee patoutunutta kysyntää, koska muut motoristitapahtumat on lähialueilta peruttu koronaepidemian takia.

Tapahtuma sisältää motoristien yhdessäoloa, ruokailua ja musiikkia. Pihalla on ruokarekka ja jäätelömyyntiä. Hotellissa esiintyy kumpanakin iltana kaksi bändiä ja terassilla on tarjolla akustista musiikkia. Perjantai-iltana soittavat Mala & His Big Irons ja Los Bastardos Finlandeses. Lauantai-illan esiintyjät ovat Hole Pluggers ja Texas Oil. Iltoja vauhdittaa myös dj. Marco.

Paikallinen motoristikerho Boneheads MC organisoi lisäksi lauantaina Kivijärven kiertoajon nimellä Rock Lake Run, jolle tapahtuman osallistujat lähtevät joukolla Salpa-hotellin pihasta kello 14.

Rajantie pitää hotellin kyljessä retrobensistä, joka on myös avoinna koko tapahtuman ajan ja bensiksen pihalla pidetään retrokirppistä.

Tapahtumaan on myynnissä yhden ja kahden päivän rannekkeita. Terasseille pääsyä ei ole rajoitettu.

Järjestelyissä on mukana Salpa-hotellin lisäksi eteläkarjalaisten moottoripyöräkerhojen kattojärjestö South Carelian Bikers.

SOILE TANKKA

soile.tankka@luumaenlehti.fi

