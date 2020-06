Elvera aloittaa yhteistoimintaneuvottelut – henkilöstövaikutuksia voi olla myös Luumäen toimipisteessä

0

Energia-alan palvelutoimittaja Elvera Oy aloittaa yhteistoimintaneuvottelut, jotka koskevat Luumäen, Elimäen, Orimattilan, Haminan ja Loviisan toimipisteitä. Toimipisteiden henkilöstömäärä on 56 työntekijää, joista Luumäen toimipisteeseen sijoittuu yhdeksän.

Elvera valmistautuu toimintojen uudelleen järjestelyihin Kymenlaakson sähköverkon alueella ja perustelee tilannetta erittäin tiukalla kilpailutilanteella.

– Kyseessä on uhka ja toiveissa on, ettei mihinkään toimenpiteisiin tarvitsisi ryhtyä. Meillä on päättymässä pitkiä sopimuksia, minkä vuoksi meidän on valmistauduttava tulevaan, toimitusjohtaja Arto Nieminen sanoo.

Elveran tiedotteen mukaan henkilöstön riittävä työllistyminen ei ole pahimmassa tapauksessa mahdollista alueilla, joita yt-neuvottelut koskevat. Yhtiö pyrkii kuitenkin harkittavilla toimenpiteillä varmistamaan mahdollisimman monta työpaikkaa Kymenlaakson alueella.

SOILE TANKKA

soile.tankka@luumaenlehti.fi

Käy lataamassa mobiililaitteellesi Luumäen Lehden ilmainen mobiilisovellus. Ohjeet sovelluksen lataamiseen löydät täältä.