Limpun Loukku innosti kisaamaan – eläkeväki murtautui kolmen kuukauden kahleista ulkoilutapahtumaan

Joukolan pihamaa muuttui kesäkuun alkupäivinä iloiseksi urheilukentäksi. Eläkeliiton Luumäen yhdistys palasi kolmen kuukauden tauon jälkeen omille toiminnallisille urilleen, kun koronaepidemian mukanaan tuomia rajoituksia alettiin purkaa.

Aurinkoinen ulkoilupäivä houkutteli seuratalon kentälle juuri sopivasti väkeä. Viidenkymmenen osallistujan rajoissa pysyttiin mukavasti, mutta hyväntuulisia ihmisiä oli koolla sen verran, että tunnelmasta ei ollut puutetta.

– Kuukausien jälkeen oli kiva nähdä tuttuja, ja tapahtuman tunnelma oli oikein rento, Eläkeliiton Luumäen yhdistyksen puheenjohtaja Riitta Kulju ja tiedotus- ja liikuntavastaava Maritta Hyvönen sanovat.

Päivän liikunnalliseen tarjontaan kuului sellaisia lajeja kuin Limpun Loukku, narupallo, tarkkuuskävely, mölkky, petankki ja valokuvasuunnistus.

Limpun Loukku osoittautui erityisen suosituksi. Lautapelissä syntyi aivan spontaanisti kiihkeäksi yltynyt finaaliottelu, jonka voitti Vuokko Sulander.

Ulkoilupäivä on kuulunut yhdistyksen perinteisiin jo vuosien ajan. Tämänvuotisesta tapahtumasta päätettiin heti, kun saatiin tieto kokoontumisrajoitusten höllentämisestä.

– Hallituksen kokous pidettiin 15. toukokuuta. Kaikki lähtivät mukaan järjestämään päivän ohjelmaa, Riitta Kulju kertoo.

Maritta Hyvönen naurahtaa, että viimevuotinen liikuntapäivä antoi hyvän perustan tapahtumalle.

– Monet tarpeelliset asiat olivat jo valmiina. Valokuvasuunnistukseen kävin ottamassa kuvat ja tein rastimerkit.

Ilo tarttuu ihmisestä toiseen.

Riitta Kulju

Kun yhdistys päätti maaliskuun puolivälissä panna kaiken toimintansa tauolle, aktiivisille tekijöille koitti kummallinen kevät.

– Hanskat tippuivat kaikilta. Pakon edessähän se tehtiin, mutta paljon jäi toteutumatta. Iltamat, tanssit, teatterimatkat, Riitta Kulju huokaa.

Taavetissa järjestetty ulkoilupäivä todisti, että yhdessäololle ja ohjelmalliselle ajanvietolle on kysyntää. Kun koko kevään pituiseksi venynyt tauko päättyi, monesta tuntui kuin olisi päässyt kesälaitumille.

– Toimintamme viehätys piilee juuri siinä yhdessäolossa. Ilo tarttuu ihmisestä toiseen, Kulju sanoo.

Kilpailusuorituksissa onnistuminen kasvattaa iloa entisestään.

– Tuntuuhan se hienolta, kun saa limpun loukkuun. Onnistumiset saavat ihmisten kasvot loistamaan, Hyvönen täydentää.

Kalenteri alkaa taas hiljalleen täyttyä. Vallin laulut lauletaan 25. kesäkuuta, tällä kertaa Joukolan kentällä, jonne voi pakata mukaansa vaikkapa viltin tai kokoontaitettavan tuolin.

Heinäkuun 23. päivänä on tarkoitus palauttaa yhteislaulut valleille, ja 25. heinäkuuta ohjelmassa ovat toritanssit.

– Totta kai pitää muistaa, että jos koronatilanteessa mennään takapakkia, tilaisuuksia ei järjestetä. Toivotaan parasta, Riitta Kulju sanoo.

Risulahdessa järjestetään 18. elokuuta kesän ensimmäiset ja viimeiset tanssit, joilla samalla juhlistetaan yhdistyksen 45-vuotisuutta.

Luumäen yhdistys on lähes 700 jäsenellään suurin Eläkeliiton Etelä-Karjalan yhdistyksistä.

– Meillä on jäseniä ympäri eteläistä Suomea, ja mukaan pääsevät kaikki 18 vuotta täyttäneet, Kulju ja Hyvönen vinkkaavat.

KARI HUUSARI

kari.huusari@luumaenlehti.fi

