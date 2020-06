Pääkirjoitus: Hyvää kehitystä ylläpidetään edelleen yhdessä

0

Alkukesän aurinko on sulattanut pahimman koronakohmeen. Elämänmenossa on pitkän tauon jälkeen hiukan enemmän rentoutta, iloa ja toivoakin. Jopa jotain, mitä odottaa.

Toisaalta juuri tämä aika voi olla se petollisin. Suomi on auennut ja samalla on saavutettu jonkinlainen vedenjakaja. Edelleen tarvitaan myös aimo annos jäitä jokaiseen hattuun. Virusta ei vielä ole voitettu lääketieteellisessä eikä varsinkaan taloudellisessa mielessä. Se tie on pitkä.

Tilanne on arvaamaton.

Etelä-Karjalassa koronavirustilanne on Eksoten mukaan rauhallinen, kuten on ollut koko kevään. Varmistettuja tartuntoja on reilut 20, joista valtaosa Lappeenrannassa. Muita Etelä-Karjalan kuntia ei näy listoilla, joten näissä tapauksissa todennettuja sairastumisia on alle viisi.

Tulevaa varjostaa pelko epidemian mahdollisesta toisesta aallosta. Siitä asiantuntijatkaan eivät pysty sanomaan mitään varmaa. Tilanne on arvaamaton. Jokainen toimenpide vaatii huolellisen ja kokonaisvaltaisen harkinnan sekä tarkan jatkoseurannan.

Uudenmaan rajan avaamisen pelättiin lisäävän tartuntoja räjähdysmäisesti samoin kuin koulujen lähiopetuksen alkamisen. Näin ei kuitenkaan käynyt. Tulevat viikot näyttävät ravintoloiden ja julkisten tilojen avaamisen vaikutukset.

Liikkumisen vapauduttua rauhallista koronatilannetta ylläpidetään jatkossakin yhteisvastuullisesti muistamalla turvavälit ja hygieniaohjeet. Myös paikalliset yritykset tarvitsevat tukea. Euroja kannattaa siis käyttää omalla kylällä. Jokainen osto on tarpeellinen korsi kekoon.

MATIAS LÖVBERG

matias.lövberg@luumaenlehti.fi

