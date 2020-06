Linnunpöntöt ovat olleet nyt tavallista kysytympiä asumuksia – Pönttöbongaukseen ehtii vielä ilmoittaa omat pesintähavaintonsa

0

BirdLife Suomen järjestämän Pönttöbongaus-tapahtuman alustavien tulosten mukaan linnunpöntöissä on tänä vuonna runsaasti asukkaita. Hieman yli puolet tarkkailluista linnunpöntöistä on ollut asuttuja, BirdLife kertoo tiedotteessa.

Runsaimmat pöntöistä bongatut lintulajit ovat kirjosieppo, talitiainen ja sinitiainen.

Pesintä on todettu 56 prosentissa tapahtumaan ilmoitetuista linnunpöntöistä, mikä on hieman edellisvuotta enemmän.

Yleisistä pönttöpesijöistä kirjosieppoja ja talitiaisia on todettu tavanomaisia määriä, mutta sinitiaisia selvästi keskimääräistä enemmän.

Eniten runsastunut laji on toista vuotta peräkkäin pikkuvarpunen. Niiden pesiä on todettu yli 20 prosenttia enemmän kuin edelliskesänä. Ensimmäiseen vuonna 2013 järjestettyyn pönttöbongaukseen verrattuna pikkuvarpusia on tänä vuonna kaksi kertaa enemmän.

Eniten runsastunut laji on toista

vuotta perättäin pikkuvarpunen.

Viime viikonloppuna järjestetty Pönttöbongaus järjestettiin kahdeksannen kerran. Alustavat tulokset perustuvat vajaan 2 000 havainnointipaikan ja yli 17 000 pöntön havaintoihin.

Pönttöbongaushavaintoja voi ilmoittaa sunnuntaihin 14.kesäkuuta saakka tapahtuman verkkosivuilla www.ponttobongaus.fi tai postikortilla. Tapahtuman tulossivuilla voi tarkastella lajikohtaisesti, missä pönttöpesintöjä on havaittu ja missä vaiheessa eri lajien pesinnät ovat eri puolilla Suomea.

SOILE TANKKA

soile.tankka@luumaenlehti.fi

Käy lataamassa mobiililaitteellesi Luumäen Lehden ilmainen mobiilisovellus. Ohjeet sovelluksen lataamiseen löydät täältä.