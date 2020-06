Kolumni: Rippikoulumuistoja

0

Omasta rippikouluajastani on kulunut jo vuosikymmeniä. Kävin rippikouluni Lahdessa koulumuotoisesti iltaisin parin viikon aikana. Sen lisäksi piti käydä kirkossa ja tutustua jumalanpalveluksen kulkuun. Rippikoulussa opettelimme ulkoa ainakin käskyt, Isä meidän -rukouksen, synnintunnustuksen ynnä muuta.

Sellainen iltaisin pidetty rippikoulu ei tehnyt meistä ryhmää. Rippikoulusta muistan vain parhaan ystäväni, jonka kanssa riparille menin, ja papin. Omat lapseni kävivät leirimuotoisen rippikoulun. Vanhempi Lemmenjoella ja nuorempi Kouvolan seurakunnan leirikeskuksessa Puhjonrannassa.

Omassa perheyhteisössäni rippikoulun käyminen on taas ajankohtaista. Kolmas lapsenlapsi on lähdössä rippikoululeirille. Onneksi sitä ei siirretty koronan vuoksi syksyyn, niin kuin jo oli suunnitteilla. Hän osallistuu, kuten isosiskonsa, Janakkalan seurakunnan seitsemän päivää kestävälle leirille.

Rippikoulun käyminen on aloitettu jo syksyllä, jolloin koululaisille jaettiin rippikoulupassit, jossa oli erilaisia tehtäviä ja ne piti suorittaa ennen kuin leiri alkaa. Lisäksi vaatimuksiin kuului kirkossa käyminen, diakoniatehtäviä ja rippikouluryhmän tapaamisia.

Nykyään on monia erilaisia tapoja suorittaa rippikoulu. On päivä- ja iltarippikoulut sekä monenlaiset leirit harrastusten mukaan joko talvella tai kesällä. Leirit kestävät 7–10 päivää. Bonuslapsenlapseni oli perheen ensimmäinen rippikoululainen ja hän suoritti sen Kuortaneen urheiluopistolla, urheilijatyttö kun oli.

Rippijuhlat ovat nuoren elämässä ensimmäiset suuret juhlat,

jos kastejuhlaa ei oteta lukuun.

Rippikoulu on nuorten elämässä hyvin tärkeä tapahtuma. Leirimuotoisesti toteutettuna ryhmä muotoutuu nopeasti ”meidän porukaksi” ja isosten osallisuus ryhmähengen muodostumiseen on suuri.

Seurakunnan viranhaltijoiden lisäksi rippikoulussa nuorten apuna toimii edellisinä vuosina konfirmoituja nuoria, lähinnä vapaa-ajan ohjaajina ja vertaistukena. Isosten kokemukset ja ajatukset uskosta rohkaisee rippikoululaisia miettimään asioita omalta kannaltaan. Kaksi omista rippikoululaisista on toiminut isosina.

Nykyisin konfirmoitavat nuoret saavat vaikuttaa omaan konfirmaatioonsa paljon (seurakunnan mukaan) esimerkiksi valitsemalla virret ja muun musiikin. Yhden lapsenlapseni konfirmaatiossa luettiin synnintunnustus, jonka nuoret olivat laatineet omista synneistään. He myös antoivat omia ohjeitaan aikuisille ja ohjelista luettiin konfirmaatiotilaisuudessa.

Pyysin nuoria kirjoittamaan muisteluitaan rippikouluajastaan. Ne olivat pelkästään myönteisiä. Tässä muutamia lainauksia:

– Varauksellinen asenne uskontoon ja uskovaisia kohtaan haihtui ja aloin nähdä sen hyvän, mitä uskonto voi tarjota!

– Parasta seurakunnan toiminnassa mielestäni on ne kaikki mahtavat tyypit ja iloinen fiilis.

– Omat isoseni olivat kivoja, joten päätin vielä jatkaa seurakunnan toimintaa. Isostoiminta on tosi jees.

Seurakunnalla olisi tuhannen taalan paikka kehittää toimintaa niin, että nämä innostuneet rippikouluikäiset jatkaisivat toimimistaan seurakunnassa.

RAIJA VAURASALO

Kirjoittaja on Eläkeliiton Luumäen yhdistyksen jäsen ja viiden lapsen mummi.

