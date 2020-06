Pääkirjoitus: Saadaanko palveluverkkoa parsittua?

0

Luumäen kunta on mukana toukokuussa alkaneessa Maaseudun palvelupisteet -hankkeessa. Tarkoituksena on testata uudenlaisia tapoja kehittää lähipalveluiden tarjontaa yritysten, kuntien ja yhdistysten palveluyhteistyönä.

Taustalla on sama ajatus, jota maaseudun palveluverkon parsimiseksi on aiemminkin esitetty: yhdistämällä voimat saadaan leveämmät hartiat ja enemmän palveluja saman katon alle.

Luumäen lisäksi lähialueella hanketta toteutetaan Taipalsaarella. Kuntien palvelurakenne on asukkaiden päivittäistarpeiden osalta keskustaajamissa melko samanlainen. Mitä kauemmas kyläteitä kuljetaan, sitä vaikeammaksi tilanne joitakin poikkeuksia lukuun ottamatta muuttuu. Pelkästään maitopurkin perässä saattaa joutua ajamaan kymmeniä kilometrejä.

Kyse on lopulta varsin maanläheisten tarpeiden täyttämisestä. Esimerkiksi ruoka ja päivittäiselintarvikkeet halutaan ostaa läheltä ja muut kulutustuotteet voidaan hakea kauempaakin tai hyödyntää verkkokauppaa. Tämä kävi ilmi aiemmin lähikauppahankkeeseen liittyneen kuluttajakyselyn tuloksista.

Kesän aikana selvitetään palvelupistehankkeessa mukana olevien kuntien vakituisten asukkaiden ja mökkiläisten tarpeita. Samalla kartoitetaan palveluyhteistyöstä kiinnostuneita tahoja. Nyt on siis mahdollisuus vaikuttaa puolin ja toisin. Samalla saadaan tärkeää tietoa kysynnästä ja tarjonnasta.

Sitä mukaa, kun hanke konkretisoituu nimensä mukaisesti palvelupisteiksi, saadaan ainakin jonkinlaista selvyyttä siihen, miten maaseudun haasteisiin voidaan lopulta vastata.

