Tuoreen ylioppilaan kesätyöt alkoivat ilman juhlahumua – Hannakaisa Tielinen juhlii muiden valkolakin saaneiden tavoin vasta elokuun lopulla

Hannakaisa Tielinen on jo toista kesäänsä palvelemassa asiakkaita huoltoaseman kahviossa. Työnkuva ei ole suuresti muuttunut edelliskesästä, mutta nyt tiskin takana hyörii ylioppilastutkinnon suorittanut nuori nainen.

Tuoreella ylioppilaalla on vielä kaikki ovet avoinna tulevaisuuteen. Hän haki korkeakoulujen yhteishaussa ensisijaisesti Helsingin yliopistoon opiskelemaan elintarviketieteitä ja valitsi muitakin vaihtoehtoja melko umpimähkää.Viime viikon maanantaina oli edessä ensimmäinen valintakoe.

– Ajattelin, että on järkevää hakea edes johonkin, jotta näkee, minkälaista pääsykokeissa on. No, se tilanne muuttui, kun kokeet järjestetäänkin etänä ja todistusvalinnalla valittavien osuutta on kasvatettu, Tielinen sanoo.

Hän tunnustaa, ettei tiedä, mitä haluaisi tulevaisuudessa tehdä. Välivuoden mahdollisuus on käynyt mielessä.

– Jos saisin töitä, niin voisin sitten tutustua paremmin korkeakoulujen vaihtoehtoihin.

Tällä hetkellä työpaikka on tiedossa elokuulle asti. Kahviotyö jatkuu kesäkuun loppuun, minkä jälkeen odottaa viiden viikon pesti apteekissa.

Korkeakoulujen valintakokeden tulokset ovat tiedossa 15. heinäkuuta mennessä. Se, ottaako Tielinen mahdollisen opiskelupaikan vastaan, on vielä arvoitus.

Kirjoitukset vaihtuivat töihin liukuvasti ilman isompaa kohokohtaa, sillä lukion yhteinen ylioppilasjuhla on siirretty elokuun lopulle ja samaan ajankohtaan siirtyi myös juhlinta kotona suvun kesken.

Itse kirjoitusten Tielinen katsoo sujuneen tasoonsa nähden odotetusti. Hän kirjoitti jo viime syksynä terveystiedon ja keskipitkän ruotsin. Kevääksi jäivät äidinkieli, pitkä matematiikka, fysiikka ja lyhyt englanti. Fysiikka reaaliaineena tuotti pientä painetta, sillä reaaliaineiden koetta aikaistettiin koronatilanteen takia.

– Minulle piti jäädä viikko lukuaikaa, mutta nyt fysiikka pitikin kirjoittaa jo pitkää matematiikkaa seuraavana päivänä. Tilanteeseen nähden se meni kyllä ihan hyvin. Minulle osui samalle viikolle vain kaksi ainetta, kun joillekin tuli neljä koepäivää putkeen. Se saattoi ahdistaa.

Tielinen on jälkikäteenkin tyytyväinen siihen, että valitsi opinahjokseen Taavetin lukion, ja suosittelee sitä myös tuleville lukiosukupolville.

– Lukio on lähellä ja siellä on paljon tuttuja. Opettajilla on hyvin aikaa auttaa, ja kaikki tukevat toisiaan riippumatta siitä, millä luokalla he ovat, Tielinen kehuu.

Luokkakaverit tapaavat toisiaan vapaa-ajalla vielä nytkin, vaikka lukio on jo taaksejäänyttä elämää.

SOILE TANKKA

soile.tankka@luumaenlehti.fi

