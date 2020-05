Sytyttäjä vastaa aina avotulesta

0

Kevät on risujen polton aikaa. Etelä-Karjalan pelastuslaitoksen riskienhallintapäällikkö Jani Kanerva muistuttaa, että sytyttäjä on aina vastuussa tulesta.

Metsäpalovaroituksen aikana avotulen teko on kielletty, mutta nuotiota tai muuta avotulta ei saa myöskään sytyttää, jos olosuhteet kuivuuden, tuulen tai muun syyn takia ovat sellaiset, että metsä-, ruohikko- tai muun tulipalon vaara on ilmeinen.

Kanerva muistuttaa, että hallittuun tulentekoon kuuluu olosuhteiden huomioimisen lisäksi riittävä alkusammutuskalusto ja mahdollisuus hälyttää apua, jos tuli karkaa ympäristöön. Tulta ei saa jättää vartioimatta. Myös riittävästä jälkivartioinnista on huolehdittava itse poltto-operaation jälkeenkin.

Pelastuslaitoksen nettisivujen kautta voi ilmoittaa risujen poltosta. Ilmoitus on tehtävä vähintään kaksi tuntia ennen polton aloittamista, jos savua syntyy merkittävästi. Jätteiden polttaminen on aina kielletty.