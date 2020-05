0

Etelä-Karjalaan rakennettiin 1700-luvun lopulla kaksi ortodoksista kivikirkkoa. Ensin vuonna 1785 valmistui Suomen vanhin ortodoksinen pyhäkkö Lappeenrannan linnoitukseen ja seuraavaksi, vuonna 1797, rakennettiin lähes samoilla piirustuksilla Suomen toiseksi vanhin ortodoksinen kirkko Taavetin linnoitukseen. Tosin Lappeenrannan kirkko ei kirkkosalin laajennuksen jälkeen ole kattorakenteidensa osalta enää täysin alkuperäisessä asussaan.

Kumpaakin kivikirkkoa edelsivät pienet toistensa kaltaiset puukirkot eli tsasounat.

Luumäelle tärkeä päivä on 9.7.1773, pyhittäjä David Tessalonikilaiselle omistettu muistopäivä, joka oli aikoinaan käytössä olleen vanhan juliaanisen kalenterin mukaan kesäkuun 26 päivä. Tuolloin Venäjän keisarinna Katariina Suuri hyväksyi Davidovin linnoitussuunnitelman. Tämän seurauksena Marttilan kylä sai käyttöönsä uuden nimen ja Taavetti oman suojeluspyhimyksensä.

Pyhittäjä David, ”maanpäällinen enkeli”, oli kotoisin Mesopotamiasta. Jo nuorena hän luopui kaikista siteistään maailmaan ja meni 500-luvun alussa Kreikkaan Tessalonikin luostariin. Hänellä oli tapana istua mantelipuun oksalla kilvoittelemassa ja rukoilemassa. David Tessalonikilainen käännytti suuria ihmisjoukkoja kristinuskoon.

Heti keisarinnan päätöksen jälkeen Marttilan kylään saapui kolme rykmenttiä ja rakentaminen aloitettiin välittömästi. Yksi niistä oli Venäjän keisarillisen armeijan legendaarinen Semenovin henkikaartin rykmentti, jossa marsalkka Aleksandr Suvorovkin oli palvellut sotilasuransa alkuaikoina ennen Taavetin linnoituksen rakentamista.

Rykmentin päällystö asui Lappeenrannan linnoituksessa. Semenovin rykmentti saapui uudelleen Taavettiin kolmen vuoden ajaksi vuonna 1788.

Linnoituksen perustamisvuonna valmistui kellotornilla varustettu pietarilaisvaikutteinen, puinen tsasouna urheilukentän itäpäähän nykyisen Taavetti-hallin ja Lindströmin talon puoliväliin. Tsasounan länsipäädyssä oli neliskulmainen, hirsinen kellotorni, jonka alta oli sisäänkäynti kirkkosaliin. Itäpäädyssä oli viisikulmainen alttariosa. Kirkkosalin katolla oli pieni laterniinitorni.

Tsasounaa ei purettu heti uuden kivikirkon valmistumisen jälkeen, vaan se seisoi vuosia paikallaan. Se oli kuitenkin tarkoitettu väliaikaiseksi, koska jo vuoden 1778 karttaan on varattu uudelle kirkolle paikka keskeltä linnoituskaupunkia, nykyisen kunnantalon edestä. Sen itäpuolella oli alkuaan kaksi kirkonväen taloa, joista toinen muutettiin lääkärin taloksi uuden papin talon valmistuttua vuonna 1796 punaisen tuvan edustalle.

Vuonna 1797 Taavetin linnoitukseen valmistui tyypillinen 1700-luvun lopun venäläinen sotilaskirkko, jonka arkkitehtuuri oli saanut vaikutteita barokista ja uusklassismista. Tämä David Tessalonikilaisen ortodoksinen kirkko oli yli kaksikymmentä metriä pitkä. Sen länsipäädyssä oli nelikulmainen kellotorni, jossa oli kolme kelloa. Keskellä oli suorakaiteen muotoinen runkohuone eli kirkkosali, jonka katolla oli pieni kuusikulmainen torni. Kirkon itäpäädyssä oli pyöreähkö, viisikulmainen alttariosa, jonka perustus on vieläkin nähtävänä kunnantalon sisäänkäynnin vieressä.

Kirkko oli rakennettu Taavetissa valmistetuista tiilistä mukulakiviperustalle, ja katto oli tehty veistetyistä laudoista. Sisäänkäynti oli länsipäädyssä, jossa oli hienosti veistetyt ja hiotut graniittiportaat.

Keisari Aleksanteri I vieraili Taavetissa aamumessussa

Ortodoksinen kirkko palveli pääasiassa Taavetin linnoituksessa majailleiden rykmenttien sotilaita. Ortodoksiseen seurakuntaan kuuluivat myös lukuisat linnoituskaupungin ulkopuolella asuneet venäläiset kauppiaat ja muut yrittäjät perheineen, jotka huolehtivat linnoituksen tarpeista.

Kauppiaita olivat olonetsilainen Dmitri Kuzmin Linnalantien varrella torin paikkeilla, ja tien toisella puolen oli talonpoika Kirovin puoti. Marttilantiellä terveyskeskuksen kohdalla viipurilainen Ivan Maksimov piti kauppaansa. Nämä puodit olivat myös luumäkeläisten käytössä.

Linnoituksen päällystössä oli kuitenkin paljon luterilaisia, jotka kävivät jumalanpalveluksessa Luumäen Pyhän Marian kirkossa. Siellä heille oli varattuna kaksi ensimmäistä penkkiriviä.

Kirkon sisustuksessa tärkein on ikonostaasi. Taavetin ortodoksisen kirkon ikonostaasi oli yleisesti sotilaskirkoissa käytetty neljäosainen Pietarin Taideakatemian valmistama koottava matka- eli kenttäikonostaasi. Sen korkeus on 2,65 metriä ja leveys 6,30 metriä.

Ikonostaasin keskellä ovat Kuninkaan ovet, joissa on kuvattu Marian ilmestys. Kuninkaan ovien oikealla puolella on Kristus kaikkivaltiaan ikoni ja vasemmalla puolella on Jumaläiti Kristuslapsi sylissään. Ikonostaasin laidoissa on diakoniovet eli sivuovet. Niistä oikean puoleisessa on Aleksanteri Nevskin ikoni ja vasemman puoleisessa piispa Nikolaoksen ikoni.

Kaikki ikonit on maalattu öljyväreillä kankaalle. Kuninkaan ovien yläpuolella on pellistä valmistettu kultainen aurinko, jonka keskeltä ehtoollisen asettamisen ikoni on kadonnut. Valokuvasta puuttuu myös Kuninkaan ovien takana oleva tummanpunainen verho.

Taavetin kirkon ikonostaasi on viimeksi ollut esillä Ateneumissa vuonna 2003 Linnan aarteet -näyttelyssä. Ikonostaasia säilytetään Kansallismuseon varastossa.

Kirkon arvokkain ikoni on Semenovin henkikaartin rykmentin vuonna 1789 lahjoittama David Tessalonikalaista esittävä ikoni. Sen tekstissä lukee: ”Tämä pyhä ikoni kuvaa pyhittäjää David Tessalonikilaista. Ikoni valmistettu Semenovin rykmentin tilauksesta käytettäväksi Taavetin linnoituksessa Suomessa pappi Gregoriuksen aikana v. 1789 joulukuun 6 päivänä.” Mainittu päivä on ikonin vihkimispäivä. Ikoni lahjoitettiin alunperin pieneen puukirkkoon, josta se siirrettiin vuonna 1797 valmistuneeseen uuteen kirkkoon.

Keskellä ikonia näkyy tummana maalaus David Tessalonikilaisesta ja muu osa maalauksesta on suojattu hopeariisalla ihmisten kosketuksilta. Riisassa oikealla on mantelipuu, jossa Davidin oli tapana istuskella rukoilemassa ja vasemmalla on Tessalonikin kaupunki.

Isä Gregoriuksesta, Jefim Grigorjeffistä tuli pitkäaikainen pappi Taavettiin koko seurakunnan toiminnan ajaksi.

”Hengellisen konsistorin käskykirjeellä 24.10.1773 määrätään Lappeenrannan Neitsyt Marian suojelun kirkon pappi isä Jefim Grigorjeff toimittamaan papilliset tehtävät myös Taavetin linnoituksessa.”

Lappeenrannan linnoituksen sotilaiden määrä oli tuolloin pudonnut niin pieneksi, että yhden papin katsottiin riittävän kahteen linnoitukseen. Lopulta isä Gregorius jäi Taavettiin ja Lappeenranta sai vuonna 1783 uuden papin, Stefan Vasiljevin.

Pappila sijaitsi kirkon länsipuolella vähän kauempana tiestä suunnilleen punaisen tuvan edessä, jossa nyt kasvavat isot kuuset. Se oli hirsirakenteinen, yksikerroksinen, kiviperustainen ja veistetyistä laudoista tehdyllä aumakatolla varustettu neljän huoneen ja keittiön rakennus verantoineen ja varastohuoneineen. Sisäänkäynti oli vallien puolelta. Talossa oli valkeat kaakeliuunit. Kaakelilaattojen reunat oli koristeltu sinisillä raidoilla.

Ortodoksisella seurakunnalla oli myös oma hautausmaansa Haminantien itäpuolella Hautuumaakankaalla Taavetin vedenottamon takana. Aikoinaan Taavetista lähti Tainankyläntie Rusalan alapellon poikki ja Poikasenojan yli yhtyen Kissanonnentiehen. Tien vierellä sijaitsevalle mäkikumpareelle, noin puolen hehtaarin alueelle, on haudattu satoja sotilaita. Hautausmaa on täysin metsittynyt.

Paarihuoneen matala painanne löytyy keskeltä mäkikumparetta. Oviaukko oli Tainankyläntien suuntaan. Myös joitakin sisään painuneita hautoja saattaa löytyä. Hautakropniskat ovat jo aikoja sitten lahonneet ja tiilisiä holvihautojakin siellä tiedetään olleen. Hautausmaalla on isossa luonnonkivessä muistolaatta.

David Tessalonikilaisen kirkon suurin juhlapäivä oli 11.6.1803, jolloin Venäjän keisari Aleksanteri I osallistui aamumessuun Vanha Suomeen tekemällään tarkastusmatkalla. Edellisenä aamuna keisari oli seurueineen lähtenyt Mäntyharjulta Savitaipaleen kautta Luumäelle ja saapui illalla kolmivaljakon vetämillä matkavaunuillaan Taavetin linnoitukseen yöpyen komendantin talossa. Tarkastettuaan messun jälkeen linnoituksen, keisari Aleksanteri I jatkoi matkaansa Tyysterniemen sotalaivasataman kautta Lappeenrannan linnoitukseen.

Samana vuonna Taavetin linnoituksen ylläpito lopetettiin, mutta se jatkoi elämäänsä vielä seuraavat vajaat kolmekymmentä vuotta. Kunnostustöitäkin välillä tehtiin. Vuonna 1829 Taavetissa järjestettiin suuri huutokauppa, jossa linnoituksen rakennuksia myytiin purettaviksi. Sitä ennen ortodoksisen kirkon irtaimistoa siirrettiin Helsinkiin vuonna 1827 valmistuneeseen Pyhän Kolminaisuuden kirkkoon, Suurkirkon viereen Unioninkadulle.

Taavetin ortodoksisen kirkon kolme kirkonkelloa ovat tänäkin päivänä käytössä kuuden kellon joukossa Pyhän Kolminaisuuden kirkon kellotornissa. Samoin Taavetista siirretty evankeliumikirja ja David Tessalonikalaisen suurikokoinen ikoni ovat nähtävinä kirkkosalin oikealla seinustalla.

Ikonostaasi varastoitiin Suomenlinnaan, josta se siirrettiin vuonna 1843 rakennettuun keisarillisen palatsin kirkkoon. Suomen itsenäistyttyä palatsista tehtiin presidentinlinna. Kirkko purettiin ja ikonostaasi vietiin Kansallismuseon varastoon.

Pyhän Davidin kirkko purettiin vuonna 1830. Luultavasti venäläiset liikemiehet tai kauppiaat, joita asui Taavetissa vuokramiehinä linnoitukselle kuuluvalla alueella, huusivat tiilirakennukset ja myivät tiilet Pietariin. Luumäellä ei niin suuria tiilimääriä tarvittu. Kirkon paikalle pystytettiin jonkinlainen muistomerkki.

Kun Riihimäki–Pietari-rautatie valmistui 150 vuotta sitten 11.9.1870, rautatieaseman seinässä luki vielä linnoituksen nimi Davidstad. Vähitellen Marttilan nimi muuttui kansan suussa Taavetiksi ja vuonna 1905 uuden asemarakennuksen seinässä luki jo Taavetti.

Kun Luumäen ensimmäinen kunnantalo valmistui vuonna 1950 nykyisen kunnantalon paikalle, silloinen kunnanesimies Taavetti Siiropää pyysi rakentajia jättämään kirkon alttaripäädyn pyöreän, mukulakivisen perustan näkyviin. Lisäksi hänen kerrottiin sanoneen: ”Ei sitä tiedä millainen viiksiparta sieltä nousee, jos menette kaivelemaan.” Jäljellä oleva pyöreä kiviperusta on seitsemän metriä pitkä, 3,5 metriä leveä ja 0,3–0,6 metriä korkea.

Kommentti

Muistomerkki ja muistopäivä olisivat paikallaan

Ortodoksikirkon alttaripääty kaipaisi muistomerkin. Toteutus voisi olla yksinkertainen: Kauniille luonnonkivelle kiinnitetään valurautainen ortodoksiristi, joka saattaisi löytyä jonkun kirkon tai museon varastosta. Opastaulu on jo paikalla olemassa.

Tarvitaan vain asiasta kiinnostunut yhteisö muistomerkin toteuttajaksi, kuitenkin viimeistään 9.7.2023, jolloin Taavetin linnoitus täyttää 250 vuotta.

Luumäen kulttuuritarjontaakin voisi lisätä heinäkuun 9. päivänä vietettävällä Davidin praasniekalla asianomaisin ortodoksisin menoin kirkon paikalla. Päivä on Taavetin suojeluspyhimyksen muistopäivä, jota sopii hyvin viettää perinteisenä kyläjuhlana.

Toivon, että tämä merkittävä historiallinen kohde saisi kaikin tavoin enemmän arvostusta.

PEKKA SIIROPÄÄ

Kirjoittaja on luumäkeläinen kotiseutuneuvos.

