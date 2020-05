Pääkirjoitus: Kyllä Suomen kesästä mieleistä tekemistä löytyy

0

Mitä kesä tuo tullessaan? Sitä pohdittiin pitkin kevättä. Kesään liittyy aina odotuksia. Kiintopisteitä, joiden suunnittelu on lähes yhtä nautinnollista kuin lopulta itse tekeminenkin. Osaa näistä kiintopisteistä ei tänä kesänä valitettavasti ole. Sen sijaan on yhteinen toive – ja myös kollektiivinen vastuu – siitä, että maailma löytäisi takaisin raiteilleen.

Myös paikallislehden toimituksessa piti sopeutua poikkeusoloihin. Luumäen Lehden Kesäluumäkeläinen syntyi aikana, jollaista ei koskaan aiemmin ollut koettu. Tulevaa leimasi epätietoisuus erityisesti kesätapahtumista. Kesäluumäkeläisen osaltakin päätettiin tänä vuonna keskittyä mielenkiintoisiin ihmisiin ja erilaisiin paikallisiin ilmiöihin. Lisäksi kesäaiheet ja päivittäissisältö yhdistettiin samojen kansien väliin. Mikäli koronatilanne ei ota takapakkia, joitakin tapahtumia on edelleen suunniteltu pidettäviksi. Tapahtumakesän kehittymistä seurataan Luumäen Lehdessä viikoittain.

Nyt onkin oiva tilaisuus tutustua lähialueen tarjontaan uusin silmin.

Menojen suhteen tarvitaan kuitenkin myös omatoimisuutta ja aktiivisuutta, sillä tilanne elää nopealla syklillä. Kiinnostavan tapahtuman yksityiskohdat kannattaa tarkistaa lähempänä kerrottua ajankohtaa järjestäjältäkin.

Kesä antaa edelleen mahdollisuuksia moneen ja pitää sisällään paljon hyvää: retkeilyä, veneilyä, mökkeilyä, liikuntaa ja yhdessäoloa. Mahdollisuuksien rajoissa myös kotimaanmatkailua. Nyt onkin oiva tilaisuus tutustua lähialueen tarjontaan uusin silmin.

Luumäen Lehti toivottaa mukavaa ja rentouttavaa kesää!

MATIAS LÖVBERG

matias.lövberg@luumaenlehti.fi

Käy lataamassa mobiililaitteellesi Luumäen Lehden ilmainen mobiilisovellus. Ohjeet sovelluksen lataamiseen löydät täältä.