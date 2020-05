Historiaa kerätään kansien – Huuhtsalon asukkailta ja mökkiläisiltä toivotaan omia kokemuksia ja tarinoita elämänmenosta menneiltä vuosikymmeniltä

0

Huuhtsalossa on aloitettu materiaalinkeruu paikallishistoriakirjaa varten. Huuhtsalo, Saari, on Kivijärven suurin saari.

– Tavoitteena on julkaista teos, jossa kuvataan elämää Saaressa, kun ei ollut sähköä, Hartunsalmen yli pääsi vain kapulalossilla, Salpalinjan juoksuhaudat kaivettiin ja lehmäportit sulkivat Saarentien, summaa kirjaa työstävä Tarja Nenonen.

Nenonen asuu vakituisesti Helsingissä, mutta mökkeilee juuri Huuhtsalossa. Hänellä onkin vahvat tunnesiteet Saareen.

– Olin viisivuotias, kun vanhempani ostivat kesämökkitontin Haukkalahden rannalta vuonna 1966. Olen viettänyt kaikki kesälomani ja -viikonloput mökillä, Nenonen kertoo.

Idea teoksen kokoamiseen tuli luumäkeläiseltä Pauli Karvoselta, joka on paljasjalkainen saarelainen. Helsingissä hän piipahti puolisen vuotta ennen armeijaa.

– Se oli kuitenkin liian iso paikka minulle, tänä vuonna 73 vuotta täyttävä Karvonen sanoo.

Tarja Nenonen kuvailee Karvosta Huuhtsalon ”kantaisäksi”, joka tuntee alueen kuin omat taskunsa. Erityisesti kesäasukkaat kääntyvät Karvosen puoleen, kun apu on tarpeen.

Miehellä riittää kokemuksia ja tarinaa iskettäväksi yhtä lailla laivatyöstä, Kivijärven uitoista, Huuhtsalon sotahistoriasta kuin omista sukujuuristakin.

Niin Karvosen vanhemmat kuin isovanhemmatkin ovat asuneet Huuhtsalossa.

– Pappa kävi hakemassa mamman hiihtämällä Lemiltä. Mamman veli taas löysi vaimon Luumäen puolelta. Kulkivat samalla ladulla, mutta vastakkaisiin suuntiin, Karvonen hymähtää.

Koulua Karvonen kävi Lemin Kotalahdessa. Kuuden kilometrin matka kuljettiin joko jalkaisin tai hiihtämällä.

Nenosen mukaan itsenäisyyden alkuajan sisällissota kosketti monen nykyisen asukkaan lähisukulaisia.

– Muistan, kun mamma kertoi sisällissodan juttuja, Pauli Karvonen kertoo.

Myös viime sotien historia tulee Saaressa paikoin lähelle.

– Sodat jättivät jälkensä moniin maanviljelijöihin. Emännät huolehtivat sillä aikaa tilasta, karjasta ja perheestä, Nenonen lisää.

– Yhden kesämökin pihalla on Salpalinjaan kuuluva konekivääripesäke, Karvonen tietää.

Saaressa on ennenkin totuttu olemaan eristyksissä keväisin ja syksyisin. Pauli Karvonen

Paikallishistorian tekeminen on Nenosen mukaan tärkeää juuri nyt.

Huuhtsalon iäkkäämmät asukkaat ovat jo yli 80-vuotiaita, ja perimätieto lapsuudesta ja isovanhempien elämästä uhkaa kadota, ellei sitä kerätä talteen.

– Vielä 1950-luvulla vakituisia asukkaita oli noin 50, nyt enää kymmenkunta. Mökkejä on kuitenkin noin 100, Karvonen tietää.

Vapaa-ajan asuminen alkoi yleistyä Huuhtsalossa kulkuyhteyksien paranemisen ja teknisen kehityksen myötä.

Hartunsalmen lossi korvattiin sillalla vuonna 1975 ja sähköt saatiin 1970-luvun lopulla.

– Pitää muistaa, että kyseessä on saari. Ennen losseja ja siltaa ei esimerkiksi huonojen keliolosuhteiden aikana lähdetty yhtään mihinkään, Karvonen huomauttaa.

Korona-ajan poikkeusolojen kaltaisesta elämästä on siis kokemusta.

– Saaressa on ennenkin totuttu olemaan eristyksissä keväisin ja syksyisin, Karvonen sanoo.

Kirjaa varten Nenonen haastattelee Saaren asukkaita ja mökkiläisiä. Haastattelut voidaan tehdä myös puhelimitse.

Nenoselle voi myös lähettää omia tekstejä. Yhteystiedot ovat tietolaatikossa tämän jutun yhteydessä.

– Apunani toimii äitini Hilkka. Tekstin lisäksi teokseen tulee asukkaiden valokuvia ja karttakuvia. Kokoan aineistoa myös paikallishistoriasta kertovasta kirjallisuudesta sekä kunnan ja maakunnan arkistoista, Tarja Nenonen selvittää.

Hän arvelee teoksen kiinnostavan niin vakituisia asukkaita kuin mökkiläisiäkin sekä myös heidän sukulaisiaan.

– Uskon, että se toimii laajemmin innostuksena koota muistakin kylistä vastaavia kertomuksia. Teos voisi toimia myös yhtenä Luumäen houkuttimena saada uusia asukkaita ja mökkiläisiä kuntaan.

