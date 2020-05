Aitous on juontajan suosion – Mikko Suursalmi liehuttaa kuvainnollisesti Luumäen viiriä radiossa ja televisiossa

0

Ensin oli ääni. Sitten kasvotkin tulivat suurimmalle osalle kansasta tutuksi. Luumäkeläislähtöinen juontaja Mikko Suursalmi on raivannut tapahtumaselostusten ja radiojuontojen kautta tietään kohti televisiojulkisuutta. Viime syksystä alkaen MTV:n Viiden jälkeen -ajankohtaisohjelma on tuonut miellyttävän oloisen, rauhallisesti esiintyvän miehen suomalaisten olohuoneisiin.

– Kiva, jos se näkyy, Suursalmi vastaa iloisesti, kun hänelle mainitsee, että hänen olemuksestaan välittyy positiivinen mielikuva.

– En koskaan herää huonolla tuulella. Asioiden pitäisi olla todella, todella huonosti, jos niin kävisi.

Vielä kaksi vuotta sitten Suursalmi oli päätoiminen yrittäjä, joka teki juonto- ja selostustöitä oman yrityksensä nimissä, nyt hänellä on kaksikin vakituista työnantajaa. Viiden jälkeen -ohjelman lomassa hänen ääntään kuullaan Radio Novan lähetyksissä.

Suursalmen selostukset tulivat takavuosina tutuiksi Eurosport-kanavan alppi- ja freestylelajien lähetyksistä. Hän toimii myös neljästi pelikauden aikana ilmestyvän FORE!

-golflehden päätoimittajana.

Työnarkomaani?

– En lue itseäni sellaiseksi, mutta tykkään kyllä tehdä paljon töitä. Teen koko ajan keikkaa, ja jos olen mökillä, niin touhuan aina jotain.

Viiden jälkeen jää juhannukselta kesätauolle palatakseen ruutuihin syyskuussa. Suursalmella on koronatilanteen takia edessään kovin toisenlainen kesä kuin edellinen. Kalenterista pyyhkiytyi monia juontoja, kuten Iitin Moto-GP-kisa ja viikon kestoinen Suomi Areena -keskustelutapahtuma.

– Vime kesänä tuli tehtyä paljon töitä, Novaa ja keikkoja. En vielä tiedä paljonko nyt tulen tekemään Novaa, mutta toivon, että tänä kesänä pääsee kalareissuillekin. Ja ehdinpä olla perheen kanssa enemmän, kolmevuotiaan tyttären isä lisää.

Suursalmi on ylpeästi luumäkeläinen, vaikka hän jätti paikkakunnan jo vuonna 1993 lähteäkseen armeijaan ja sen jälkeen Kuopioon opiskelemaan hotelli- ja ravintolaesimieheksi. Sattuma veti tekemään uraa radiossa.

– Kaveri oli dj ja hänen kauttaan järjestyi kesätyö Radio Oikea Asemalla.

Urakehitys on ollut nouseva. Suursalmi nimeää yhden ominaisuuden, jonka varassa hän on edennyt julkkisjuontajaksi.

– Aitous. Jos pyrkii feikkaamaan tai kusettamaan, niin ampuu itseään jalkaan. Tietysti täytyy olla jonkinlainen ulosanti ja kiinnostus asioita kohtaan, mutta ennen kaikkea pitää olla sellainen ihminen kuin on.

Luumäen viiriä Suursalmen on nähty ja kuultu kuvainnollisesti heiluttavan lähetyksissään monesti. Myös Luumäen Lehden uutisointi on saanut huomiota.

– Luumäki on hieno kunta. Olen iloinen, että olen saanut elää lapsuuteni ja nuoruuteni paikassa, joka ei ole mikään betonilähiö. Lehteä taas olen tilannut siitä saakka, kun lähdin paikkakunnalta ja on viikon kohokohta, oikea huippupäivä, kun se tulee postiluukkuun.

Urheilu ja kuntoilu täyttävät Suursalmen vapaa-aikaa vähintään viitenä päivänä viikossa. Kiitosta innostuksestaan liikuntaa kohtaan Suursalmi jakaa nuoruutensa vaikuttajille.

– Meillä oli innostava liikunnaopettaja, Paasolaisen Timo, ja myös lätkässä oli hienoja valmentajia, LuPon kasvatti lisää.

Suursalmi pelasi LuPon jääkiekon B-juniorien SM-pronssia voittaneessa joukkueessa 1992–93. Kiekko on yhä mukana kuvioissa Espoon Työväen Urheilijoiden harrastesarjan muodossa.

Golflehden päätoimittajan harrastuksiin kuuluu ilmiselvästi myös golf, jota hän pelaa 30 – 40 starttia kesässä.

– Se on korona-aikaankin sopiva laji, jota saa harrastaa hienossa ympäristössä.

Kasvattajaseura tuo miehen syyskesällä harvinaiselle käynnille synnyinkuntaan.

– Olen tulossa LuPon 100-vuotisjuhliin, hän lupaa.

Juhlalla on Suursalmelle niin suuri painoarvo, että se ohitti kalenterissa motocross-kisojen juontokeikan.

Koodauksen MM-kisaselostus sujui englanniksi

Kymmenen kiperää

1. Olet golflehden päätoimittaja ja innokas lajin harrastaja. Kuinka monta hole in onia olet lyönyt?

– Yhden. Se tapahtui Kurk Golfissa Kirkkonummella ja lyönti oli vain vähän toistasataa metriä ylämäkeen. Siinä ei ollut näkyvillä kuin kolme palloa ja olihan se vähän epätodellinen fiilis, kun neljäs löytyikin yllättäen kupista.

2 . Tekevälle tahtoo sattua ja tapahtua. Mikä on pahin julkinen mokasi?

– Radiossa on tullut tehtyä vaikka mitä, mutta se, mikä nyt tulee ensimmäisenä mieleen, on juontokeikka Rukalla. En ole ikinä aikaisemmin enkä toivottavasti koskaan enää tule esittelemään lavalle tulevaa artistia väärin. Spiikkasin, että seuraavaksi esiintyy Miisa ja tajusin saman tien virheeni, esiintyjän nimi oli Iisa. Jatkoin, että otetaan ämmä pois. Kun Iisa tuli lavalle, kävin halaamassa ja kuiskaamassa pahoitteluni, ja pahoittelin uudelleen vielä illalla. Tapahtuma syöpyi mieleen, kyllä juontajan pitää tietää esiintyjän nimi kaikissa tilanteissa.

3. Mielenkiintoisin juontokeikkasi?

– En tiedä oliko se mielenkiintoisin vai erikoisin, mutta olimme ihanan kollegani Mervi Kallion kanssa juontamassa koodauksen MM-kisoja englanniksi. Ajattelin etukäteen, että enhän minä tiedä koodauksesta mitään, mutta se olikin kuin formulakisa, siinä vain tekoälybotit ajoivat. Sitä sitten selostimme englannin kielellä.

4. Innostavin vieraasi?

– Kuluneelta keväältä tulee mieleen Marco Bjurström, joka oli Viiden jälkeen -ohjelmassa vieraana, kun poikkeustila oli alkanut ja tanssisalit oli täytynyt sulkea. Olin vaikuttunut hänen presenssistään ja herkkyydestään. Vaikka hän oli joutunut laittamaan studion ovet kiinni ja iso joukko ihmisiä jäi ilman työtä, hän osasi nähdä siinäkin tilanteessa jotain positiivista.

5. Olet päässyt lausumaan Iskelmä-radion ensimmäiset sanat. Miten ne kuuluivat?

– Säkkijärven polkat on nyt soitettu, tässä on Roy Orbison. Taisin mainita vielä kappaleen nimenkin, olisikohan se ollut hänen tunnetuin biisinsä Oh, Pretty Woman. Radioilla on joskus tapana aloittaa puhtaalta pöydältä ja introani ennen oli tosiaan soitettu Säkkijärven polkkaa vuorokausi putkeen.

6. Mitä bändiä tai esiintyjää fanitat ja miksi?

– Kuuntelen aika lailla laidasta laitaan, lukuunottamatta ihan tappoheviä. En myöskään juurikaan kuuntele klassista. Kuuntelen paljon elektronista tanssimusiikkia eli EDM:ää ja chill-out-musiikkia. Yksittäisistä esiintyjistä tulevat mieleen Avicii ja Swedish House Mafia sekä japanilainen dj Shingo Nakamura.

7. Radiokanavilla on omat sloganinsa, mutta mikä on sinun omasi? Laadi itsestäsi slogan.

– Tämähän on hauska kysymys. (Hyvin lyhyt hiljaisuus). Hymyile, ei se oo niin vakavaa!

8. Kenet haluaisit Viiden jälkeen -ohjelmaan haastateltavaksi ja miksi?

– Tämä olisi varmaan hankala toteuttaa, mutta golfhuippu ja golfin raikulipoika John Daly olisi mielenkiintoinen vieras. Hänellä on kaikin puolin epäterveelliset elämäntavat – rööki huulessa ja hän dokaa. En suinkaan ihaile hänen elämäntyyliään, mutta haluaisin tietää, että miten hän on ylipäänsä hengissä ja miten hän pärjää huippuammattilaisena lajissa, jossa on niin paljon normeja kuin golfissa.

9. Entä kuka luumäkeläinen pitäisi haastatella Viiden jälkeen -ohjelmassa ja milloin se tapahtuu?

– Meillä olikin jo luumäkeläinen otevoimailu esillä Viiden jälkeen -ohjelman Suomi-ilmiö-osiossa. Arto Joronen on aivan maailman huippu ja hän on tuonut lajia paljon ja positiivisesti esille. Lupaan esittää häntä! Toivottavasti päätuottaja hyväksyy ehdotuksen ja hänet nähdään ohjelmassa pian.

10. Koronakesän kolme kivaa?

1. Aika perheen kanssa

2. Luonto

3. Golf

Henkilö

Mikko Suursalmi

Syntynyt Luumäellä, asuu Espoossa.

45-vuotias.

Koulutukseltaan hotelli- ja ravintolaesimies.

Työskentelee juontajana MTV:n Viiden jälkeen -ohjelmassa ja Radio Novalla.

On selostanut useita urheilulajeja Eurosport-kanavalla.

Tekee juontokeikkoja festivaaleilla ja tapahtumissa.

Perheessä vaimo ja 3-vuotias tytär. Edellisestä parisuhteesta 21-vuotias tytär.

Harrastaa muun muassa golfia, jääkiekkoa, jalkapalloa, motocrossia, kuntoilua, kalastusta ja luonnossa liikkumista.

SOILE TANKKA

soile.tankka@luumaenlehti.fi

