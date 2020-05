Kolumni: Mitä koronan jälkeen?

0

Tämän vuoden maaliskuu on piirtynyt monen mieleen hyvin mustana. Koronasta puhuttiin koko alkuvuosi, mutta silti sen rajuus ja vaikutukset yllättivät varmasti monet. Hetkessä monelta yrittäjältä loppuivat työt, työntekijä irtisanottiin tai lomautettiin.

Ne, keille vielä töitä jäi, saattoivat joutua painimaan työn ja etäkoulun yhdistämisen kanssa. Siihen lisäksi vielä huoli omasta ja muiden terveydestä ja karanteeniin määrättyjen läheisten hyvinvoinnista. Huhhuh!

Itse isännöitsijänä elin tuolloin vuoden kiireisintä aikaa. Täynnä kokouksia ollut kalenteri olikin yhtäkkiä tyhjänä. Vaikka kalenteri tyhjeni, työt onneksi jäivät, ja kalenteri täyttyy kokouksista sitten joskus myöhemmin. Työnteko muuttui suurelta osin kotiin, ja sitä tehtiin etäkoululaisten koulunkäynnin lomassa, illan ja yön pimeinä tunteina, käytännössä silloin, kun siihen oli mahdollisuus.

Kirjoitan tätä päivänä, jota olen pari viikkoa odottanut ristiriitaisin tuntein. Tänään 14.5.2020 päättyy yksi ensimmäisistä ja suurimmista koronarajoitteista, eli lapset palaavat koulunpenkille.

Olen odottanut, että pääsen jälleen palvelemaan asiakkaita siihen vuorokauden aikaan kuin se on tarkoitettu, ja täydellä panostuksella. Samalla olen miettinyt, onko lasten turvallista lähteä jälleen kouluun. Asian kanssa kipuiltuani tulin siihen tulokseen, että maaliskuussa rajoitusten tultua voimaan, aloin hyvinkin orjallisesti niitä noudattaa. Miksen siis nytkin menisi hallituksen määrittämän linjan mukaisesti, luottaen, että he ovat tehneet oikeat päätökset, ja ovat valmiita tekemään nopeasti uusia päätöksiä, jos tilanne niin vaatii. Enhän oikein muutakaan voi.

Yksi vastaus minulla on. Etätyö on tämän kevään myötä tullut jäädäkseen.

Kun Suomi alkaa pikkuhiljaa aueta, minun ja muiden yrittäjien tehtävä on huolehtia siitä, että asiakkaillamme on turvallista asioida kanssamme. Minun työssäni se tarkoittaa, että kannustan heitä käyttämään sähköisiä järjestelmiä, järjestän kokoukset niin, että siihen on mahdollista osallistua muutenkin kuin fyysisesti paikalle tulemalla. Fyysisesti paikalle tuleville järjestän sellaiset olosuhteet, että osallistuminen on turvallista.

Vastausta otsikon kysymykseen minulla ei valitettavasti ole. Minulla on vain liuta lisäkysymyksiä. Milloin on koronan jälkeen? Onko se ehkä kahden vuoden päästä? Mitä on sillä välin tapahtunut? Onko Suomi jouduttu sulkemaan uudestaan? Jos on jouduttu, kuinka moni yritys on jaksanut jälleen nousta? Kuinka moni yritys on keksinyt jotain uutta, ja pystyy näyttämään keskisormea koko koronalle?

Moni miettii tällä hetkellä, millaisissa olosuhteissa haluaa ottaa vastaan seuraavan yhteiskuntaa ravisuttavan kriisin.

Luumäki tarjoaa mitä mainioimmat puitteet etätyön tekemiselle. Täällä voit samalla asua väljästi ja edullisesti luonnon lähellä hyvän palvelutarjonnan keskellä. Täältä pääsee nopeasti käymään varsinaisella työpaikalla silloin tällöin, oli se työpaikka sitten pääkaupunkiseudulla tai jossain lähikaupungissa. Meidän täytyisi nyt vain saada näitä asioita miettivät ihmiset ymmärtämään tämä asia. Yhdessä.

VEERA HEIKKILÄ

Kirjoittaja on Luumäen yrittäjäyhdistyksen varapuheenjohtaja.

