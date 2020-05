Mielipidekirjoitus: Näkemys osuuspankkifuusiosta

0

Osuuspankkimme taipale sisältää monenlaisia vaiheita, niin hyviä kuin vaikeitakin aikoja. Pääasia kuitenkin – itsenäinen paikallinen osuuspankki on säilynyt, ja voi viettää merkkipäiväänsä vakaalla pohjalla katsoen luottavaisena tulevaisuuteen.

Luumäellä

12. joulukuuta 1988

Ylläoleva on lainaus 75 vuotta pankkitoimintaa kotikunnan hyväksi -vihkosesta, joka julkaistiin lähestyvän merkkipäivän johdosta.

On sopiva aika miettiä kirjoittajan sanoja; mitä meille merkitsee oma paikallinen pankki. Se merkitsee, että pankki on lähellä, se on keskellä kylää, tuttu henkilökunta, hyvä palvelu.

Entä sen jälkeen, kun isompi nielaisee oman pankkimme, montako vuotta meillä säilyvät pankin palvelut? Entäpä automaatti seinässä? Vastaus saattaa löytyä, kun katsoo Ylämaalle, Nuijamaalle tai Virojoelle.

Uhkakuvien maalailu ja niillä pelottelu ovat fuusiohenkilöiden tyypillisiä aseita. Luumäen osuuspankin pelastus on vain ja ainoastaan omistajajäsenien ja uskollisten asiakkaiden käsissä.

Hyvä esimerkki omistajien halusta säilyttää päätösvalta omissa käsissään on Miehikkälän osuuspankki. Asiakasmäärä ja jäsenet ovat hiukan yli puolet Luumäen osuuspankin luvuista, silti siellä päätettiin pitää oma pankki. Samoin päättivät Savitaipale ja Lemi.

Oma kantani on selvä: Pidetään oma pankki.

RISTO STRANDMAN

Taavetti

omistajajäsen

