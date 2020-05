Ylioppilasjuhlat siirtyvät elokuulle

Taavetin lukiossa on tehty vastaava ratkaisu kuin aiemmin muun muassa Lappeenrannassa ja kevään ylioppilaiden juhla siirtyy elokuun loppuun.

Tarkka juhlapäivä on vielä avoinna, mutta tähtäin on perjantaina tai lauantaina 28.–29. elokuuta.

Ylioppilastodistukset lähetetään valmistuneille postitse.

Taavetin lukiosta valmistuu tänä keväänä 13 ylioppilasta, minkä lisäksi kolme luumäkeläistä saa valkolakkinsa Lappeenrannan lukioista.

SOILE TANKKA

soile.tankka@luumaenlehti.fi

