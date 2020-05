Kirkkosilta saa uuden teräsputkirungon – Urontie on katkaistuna siltatöiden ajan kesäkuun alusta juhannukseen asti

Urontien loppupäässä, kirkonmäelle johtavan mäen juurella, muutama sata metriä ennen vanhaa hautausmaata sijaitseva kirkkosilta uusitaan kesäkuun aikana.

Siltatöiden on määrä alkaa 1. kesäkuuta ja valmiina uuden sillan pitäisi olla juhannukseen mennessä, tarkasti 18. kesäkuuta mennessä. Työn teettää Kaakkois-Suomen ely-keskus ja toteutuksesta vastaa Destia Lappeenranta.

Destian työpäällikkö Matti Korhosen mukaan vanha, betonikantinen silta on päässyt jo huonoon kuntoon. Se korvataan teräsputkisillalla, joka kestoiäksi luvataan 50 vuotta.

Tienkäyttäjien on tarpeen varautua siihen, että Urontie on sillan kohdalta katkaistuna uusimistyön

ajan.

– Kiertotietä siltatyömaan kohdalle ei ole järkevää toteuttaa. Se tulisi maksamaan lähes yhtä paljon kuin itse sillan uusiminen, Korhonen huomauttaa.

Esimerkiksi Kuutostielle kirkonkylän suunnasta pyrkivien tulee valita kiertoreitti Hirvikalliontietä pitkin.

Työn toteutusaikataulu on valittu tarkoituksella siten, että koulutyö on päättynyt ja luultavasti myös enin osa kevään peltotöistä on tehtynä.

Elokuussa korjataan Kännätsalon siltaa.

Kesäkaudelle on Luumäellä luvassa toinenkin siltatyö. Korhonen kutsuu kesällä 2017 uusittua Kännätsalon siltaa kovan onnen sillaksi, sillä nyt toteutetaan jo korjaustyön korjausta.

– On selvinnyt, ettei sillan teräsputki vastaa laatuvaatimuksia. Putken sisäpinnassa on epoksipinnoite, joka irtoaa, Korhonen selittää.

Silta korjataan poistamalla nykyinen teräsputki ja ja asentamalla tilalle uusi. Korhonen arvioi työn kestoksi noin kaksi viikkoa ja se on tarkoitus toteuttaa elokuussa ennen koulujen alkua.

