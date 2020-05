Lähimatkojen ja mökkilomien suosio voi kasvaa kriisin jälkeen – poikkeustilanne on ajanut ahtaalle myös monet maaseudun matkailuyritykset

Koronavirus on pysäyttänyt Suomen ja sotkenut pahasti monen alan markkinat.

Maa- ja metsätaloustuottajain keskusliiton (MTK) ja Suomen Maaseutumatkailuyrittäjät ry:n keräämien tietojen mukaan tilanne on hälyttävä myös maaseudun matkailupalveluissa.

– Ala on ajautumassa kriisiin. Tämä vaikuttaa myös yrityksiä ympäröivän alueen elinkeinoelämään, elinvoimaan ja asukkaiden toimeentuloon. Esimerkiksi maaseudun matkailuyritysten nuoria työllistävä vaikutus maaseudulla on huomattava. Erityisesti harvaan asutulla maaseudulla on alueita, joissa matkailu on käytännöllisesti katsoen ainoita elinkeinoja, joka on pystynyt työllistämään nuoria, sanoo maaseutumatkailun asiantuntija Kimmo Aalto MTK:sta.

Maaseutumatkailuun keskittyvien yritysten tilanne on nopeasti kriisiytymässä. Välittömästi Suomen hallituksen koronalinjausten jälkeen suurin osa maaseutumatkailun kevään ja alkukesän ulkomaisista ja kotimaisista varauksista peruutettiin.

– Pahimmillaan kaikki asiakkaat ovat peruneet matkansa ja esimerkiksi kokouksensa maaseutumatkailuyrityksessä, Aalto kertoo.

Peruutuksia on nyt tehty monin paikoin neljän kuukauden päähän, osassa yrityksissä syksyyn saakka.

Näitä ovat muun muassa yksittäisten asiakkaiden ja ryhmien yritystilaisuudet, perhejuhlat, luokkaretket ja leirikoulut, lounaat ja muut ruokailut sekä kotimaiset ja ulkomaiset vapaa-ajan matkat.

Myös maaseudun työvoimatarpeelle ja elinvoimalle tärkeiden ulkomaisten komennusmiesten ja kausityöntekijöiden lyhyt- ja pitkäaikaisia majoituksia on peruttu.

Uskon vahvasti suomalaisen maaseudun

tulevaisuuteen.

Kimmo Aalto

Tämän hetken vaikeuksista huolimatta Aalto näkee suomalaisen maaseudun ja maaseutumatkailun tulevaisuuden positiivisena.

Hän arvioi, että tämänkin kesän osalta paljon on pelastettavissa, jos koronavirus saadaan hallintaan alkukesästä.

– Jos korona saadaan juhannukseen mennessä kuriin, voi heinä- ja elokuusta tulla vielä mainioita matkailukuukausia, Aalto arvioi.

– Maaseudun matkailuvirrat ovat viime vuosina kehittyneet suotuisasti. Uskon, että positiivinen vire jatkuu ja entisestään kehittyy, kunhan koronasta päästään. Kotimaanmatkailu ja suomalainen maaseutu näyttäytyvät tällaisen kriisin jälkeen turvallisina ja houkuttelevina. Myös paljon esillä olleet ilmastokysymykset puoltavat sitä, että jatkossa kotimaanmatkailun suosio kasvaa ja lentely ulkomaille vähenee, hän jatkaa.

Koronan aiheuttama kriisi on saanut suomalaiset uskomaan entistä vahvemmin kotimaiseen, puhtaaseen maataloustuotantoon.

Maaseudun tulevaisuuden puolesta puhuu myös etätyön korostuminen. Monille kesäasunnoille on tämän kevään aikana rakennettu etätyöpisteitä. Lisäksi monet suomalaiset ovat vakavissaan alkaneet pohtia muuttoa kesämökkipaikkakunnalleen.

– Uskon vahvasti suomalaisen maaseudun tulevaisuuteen. Maaseutumatkailu tulee kasvamaan ja myös perinteisten kesämökkilomien suosio tulee nousemaan. Välillä tilanne on ollut se, että varsinkaan nuoria ei mökkiloma ole houkutellut, jos tarjolla ei ole ollut pelaamisen mahdollistavaa nopeaa tietoverkkoa. Nyt tuokin tilanne voi muuttua. Ainakin meillä kotona teini-ikäinen tytär on alkanut jo kysellä, koska voitaisiin lähteä mökille, Aalto kertoo.

KALEVI TIITINEN

Mökkivuokraaja odottavalla kannalla

Lakka Villas vuokramökin varauskirja Kannuskosella on heinäkuuhun asti tavanomaista tyhjempi.

Heinäkuulta eteen päin varauksia on runsaammin, mutta on vielä epävarmaa missä määrin varaukset toteutuvat.

– Pari kuukautta on ollut hiljaista, yrittäjä Kirsi Nuuttila toteaa.

Vuokraustoiminta on pitkälle kansainvälisten asiakkaiden, näistä suurimpana kansalaisuutena venäläiset, varassa ja Nuuttila uskoo, että tilanne muuttuu vielä.

– Joitain ulkomaalaisia varauksia tulee peruuntumaan.

Tämän hetken tietojen valossa hän arvelee, että ulkomaalaisvarausten suhteen katse on käännettävä jo kesään 2021.

Vuokramökillä on paljon vakiokäyttäjiä, jotka varaavat majoituksen etukäteen ja matkustusrajoitusten ollessa päällä ei lomalle ole asiaa.

– Odotamme, rupeavatko kotimaiset varaamaan mökkiä. Yksi suomalainen varaus tuli jo tiistaina.

OLLI-PEKKA HÄRMÄ

olli-pekka.harma@luumaenlehti.fi

Käy lataamassa mobiililaitteellesi Luumäen Lehden ilmainen mobiilisovellus. Ohjeet sovelluksen lataamiseen löydät täältä.