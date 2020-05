Kilometrejä voi kartuttaa omalle kotikunnalleen – valtakunnallisessa pyöräilykisassa mitataan poljettuja kilometrejä ja minuutteja koko kesän ajan

Pyörät kannattaa pistää nyt pyörimään. Toukokuun alussa käyntiin pyörähti nimittäin valtakunnallinen Kilometrikisa, johon kuka tahansa voi osallistua koko kesän ajan.

Leikkimielisessä kilpailussa on tavoitteena kerätä polkupyöräilemällä mahdollisimman paljon joko kilometrejä tai minuutteja.

Kilpailla voi yksin, mutta myös vaikkapa työyhteisöstä tai perheenjäsenistä kootulla joukkueella.

Samalla voi kartuttaa kilometrejä omalle kotikunnalleen ja haastaa näin naapuripitäjän asukkaat.

Kilometrikisassa kunnat kilpailevat toisiaan vastaan niin, että kuntalaisten pyöräilemät kilometrit suhteutetaan kunnan asukaslukuun.

Kilometrikisan järjestää Pyöräilykuntien verkosto, jonka tavoitteena on edistää polkupyöräilyä ja terveyttä sekä vähentää ilmastopäästöjä.

Sen jäsenenä on yli sata kuntaa, jotka ovat sitoutuneet kehittämään alueensa pyöräilymahdollisuuksia.

Länsi-Saimaan kunnat eivät kuulu Pyöräilykuntien verkostoon, mutta se ei estä niiden asukkaita osallistumasta Kilometrikisaan. Kilpailu on avoin kaikille.

Viime vuonna kilpailuun osallistui lopputulosten mukaan kymmenen luumäkeläistä.

Pyöräilykuntien verkoston toiminnanjohtaja Matti Hirvonen kertoo, että nyt jo 12. kertaa järjestettävä valtakunnallinen kilpailu on ollut tehokas tapa lisätä polkupyöräilyä koko Suomessa.

– Viime vuonna tehtiin ennätys, kun mukana oli 32 000 pyöräilijää. Olemme vuosien varrella selvittäneet, miten kilpailu vaikuttaa pyöräilyyn. Yleensä noin puolet kertoo kilpailun lisänneen pyöräilyä merkittävästi tai jonkin verran, ja osa on aloittanut pyöräilyn kokonaan uudelleen, Hirvonen selittää.

Kilpailuun osallistutaan siten, että jokainen joukkueen jäsen kirjaa polkemansa kilometrit tai minuutit Kilometrikisan sivustolle.

Sivusto sijaitsee osoitteessa www.kilometrikisa.fi, josta löytyvät myös kilpailun säännöt.

Osallistuminen vaatii rekisteröitymisen. Rekisteröitymisen jälkeen kilpailija voi luoda joukkueen tai liittyä valmiiseen joukkueeseen.

Jos haluaa kilpailla yksin, täytyy luoda itselleen oma, yhden hengen joukkue.

– Peruskuvio on se, että työyhteisöt, seurat ja kaveriporukat kokoavat joukkueen. Mutta kilpailla voi ihan hyvin myös yksin, ja kun omiin tietoihin merkitsee oman asuinkuntansa, kartuttaa samalla automaattisesti kotikuntansa kilometrejä, Matti Hirvonen selittää.

Aikaa polkea on koko kesä, sillä kilpailu jatkuu aina syyskuun 22. päivään asti.

Huomaan itsekin kilpailun vaikutuksen.

Matti Hirvonen

Hirvonen kertoo, että kilpailua on kehitetty vuosien varrella.

Alun perin kilvassa kerättiin vain pyörän selässä vietettyjä kilometrejä.

Nyt kilpailussa voi halutessaan mitata myös aikaa.

– Kisaa haluttiin monipuolistaa ja tehdä tasapuolisemmaksi. Siinä missä joku toinen polkee kevyellä maastopyörällä, toinen ajaa lapset kyydissään laatikkopyörällä. Kilpailussa halutaan korostaa nyt myös kiireettömyyttä ja pyöräilystä nauttimista, Hirvonen kertoo.

On sanomattakin selvää, että Pyöräilykuntien verkoston toiminnanjohtaja aikoo itse osallistua kilpailuun.

Helsingissä asuva Hirvonen kartuttaa kilometrejä pääkaupungille.

– Huomaan itsekin kilpailun vaikutuksen. Vaikka mielestäni pyöräilen normaalistikin paljon, kilpailu lisää sitä entisestään.

TAIMI HAIMILA

toimitus@luumaenlehti.fi

