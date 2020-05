Koronakevät aikaisti jätetulvaa: Hyödyksi-asemilla on tavallista vilkkaampaa ja aluekeräyspisteet täyttyvät nopeaan tahtiin

Jätemäärät ovat kasvaneet ajankohtaan nähden Etelä-Karjalan jätehuollon aluekeräyspisteissä. Asiakaspalvelu- ja viestintäpäällikkö Mari Ilvosen mukaan jätteen lisääntyminen ja myös asiaankuulumattoman jätteen hylkääminen säiliöihin tai niiden ympäristöön on jokakeväinen ilmiö, jota koronakevät on vahvistanut ja aikaistanut.

– Ihmiset ovat paljon kotonaan ja he ovat myös tulleet mökeilleen normaalia aikaisemmin, mikä näkyy jätemäärissä, Ilvonen sanoo.

Keräyspisteiden säiliöitä tyhjennetään talvisin harvemmin kuin kesällä. Nyt monin paikoin on siirrytty kesäajan tyhjennysrytmiin etuajassa.

Keräyspisteisiin kuulumatonta tai astioiden ulkopuolelle jätettyä tavaraa löytyy tasaisesti. Kaikkein ongelmallisimmissa pisteissä on jouduttu turvautumaan kameravalvontaan.

– Kameravalvontaa ei valitettavasti voida laajentaa nykyisestä, koska se sitoisi liikaa työvoimaa.

Miehitetyillä asemilla on ollut älyttömän vilkasta.

Mari Ilvonen

Ihmisten into siivota kotejaan, pihojaan ja varastojaan näkyy miehitetyillä Hyödyksi-asemilla.

– Miehitetyillä asemilla on ollut älyttömän vilkasta, Ilvonen vahvistaa.

Etelä-Karjalassa ei ole rajoitettu jäteasemien kävijämääriä, vaikka yli kymmenen hengen kokoontumiset ovat olleet kiellettyjä.

– Esimerkiksi Taavetissa on aika hyvin tilaa, Ilvonen perustelee.

Ongelmajätteitä ei välttämättä kannata varastoida odottamaan perinteistä syksyn kuntakeräyskierrosta. Etelä-Karjalan jätehuollon yhteistyökumppani Fortum on jäädyttänyt keräyskierrokset tältä vuodelta eikä niitä näillä näkymin toteuteta ellei tilanne muutu merkittävästi.

Kotitaloudet voivat toimittaa suurimman osan ongelmajätteestään eli vaarallisesta jätteestä maksutta miehitetyille Hyödyksi-asemille.

Tiesitkö?

Hyödyksi-asema siirtyi kesäaikaan

Etelä-Karjalan Jätehuolto Oy:n Taavetin Hyödyksi-asema (Tainantie 23, Taavetti) siirtyi kesäaukioloon 1. toukokuuta alkaen.

Jäteasema on avoinna 31. lokakuuta asti tiistaisin kello 12–18, keskiviikkoisin kello 9–14 ja lauantaisin kello 9–12.

Hyödyksi-asemalle voi toimittaa maksutta puutarhajätteiden pieneriä ja yksittäisiä puhtaita kantoja, vaarallisia jätteitä (ei räjähteitä, ilotulitteita, ammuksia, kaasupulloja, sammuttimia, radioaktiivisia jätteitä tai asbestia), painekyllästettyä puuta (enimmillään 250 kiloa, suuremmat erät maksullisia tilavuuden mukaan), hyötyjätettä eli metalliromua, keräyskartonkia, keräyspaperia ja pakkauslasia sekä sähkölaitteita.

Maksua vastaan Hyödyksi-asemalle voi toimittaa asumisen pienjäte-eriä (rakennus-, purku-, kuiva- ja energiajätettä sekä biojätettä), runkopatjoja ja huonekaluja sekä suuria puutarhajäte-eriä (traktorin peräkärrillinen tai kuorma-auton lavallinen).

SOILE TANKKA

soile.tankka@luumaenlehti.fi

