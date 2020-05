”Aivan kinthaalla ollaan” – kylvökausi starttaa parasta aikaa kovimpaan kiirehuipuun

Maanviljelijä Jukka Hirvikallio Haimilasta oli tiistai-iltapäivänä lähtemässä laittamaan kylvökonetta traktorin perään.

– Aivan kinthaalla ollaan, kuului arvio kylvöille lähdöstä.

Hirvikallio harjoittaa suorakylvöä, jossa maata ei muokata ennen kylvöjä, joten kylvöjen starttaaminen myöhästyy hieman muokattujen maiden kylväjiin verrattuna.

Liikettä Haimilan pelloillakin jo alkuviikolla oli. Kylällä oli pärinää, kun peltoja kynnettiin ja muokattiin alkuviikolla, Hirvikallio havainnoi.

– Jos tulee sadetta tai kylmiä ilmoja, pitää vielä hieman odottaa. Kelien mukaan mennään, ei kalenterin. Nyt on suht aikaista vielä.

Tiistaina hän arvioi, että kylvötraktori starttaa pelloille loppuviikosta.

ProAgrian mukaan ensimmäisiä kylvöjä maakunnassa on tehty jo toissa viikolla ja sesonki on käynnistymässä nyt toden teolla. Ensimmäisinä kylvövuoroon tulevat kaura ja vehnä, jonka jälkeen kylvöt jatkuvat ohralla ja öljykasveilla. Syysviljojen lannoitukset alkoivat tänä keväänä poikkeuksellisen aikaisin, jo ennen pääsiäistä.

Rukiin talvehtiminen oli jopa normaalia parempaa. Enemmän talven jatkuneista sateista kärsivät syysvehnät. Notkoissa ja painanteissa kasvusto on harventunut ja osittain tuhoutunut.

Kelien mukaan mennään, ei kalenterin.

Jukka Hirvikallio

Myös nurmet ovat talvehtineet normaalisti, mutta kasvu on ollut säistä johtuen vielä hidasta.

Varhaisperunan istutukset ovat hyvällä mallilla ja ProAgrian kasvinviljelyn asiantuntija Eino Heinolan mukaan juhannukseksi saadaan todennäköisesti uutta perunaa.

Viljelysuunnitelmien perusteella kauran, rehuohran, kevätöljykasvien, herneen ja luomun kylvöaloihin on tulossa merkittävimpiä muutoksia. Elintarvike- ja rehukauran kasvavan kysynnän näkymät Euroopassa heijastuvat kauran viljelyalaan, jonka arvioidaan jonkin verran lisääntyvän.

Myös kevätöljykasvien viljelyalan arvioidaan pienenevän vastoin viljelysuosituksia. Viime vuosien epäonnistumiset viljelyssä ovat vähentäneet kiinnostusta öljykasvien viljelyyn.

Hirvikallio allekirjoittaa kiinnostuksen vähäisyyden öljykasveihin omalta kohdaltaan. Vuonna 2018 pelloilla kasvoi 40 hehtaaria rypsiä, mutta kuuman kesän mukanaan tuomat gammayökköset tekivät kasvustoissa pahaa jälkeä. Perhosen toukat ehtivät popsia noin puolet sadosta suihinsa.

OLLI-PEKKA HÄRMÄ

olli-pekka.harma@luumaenlehti.fi

Käy lataamassa mobiililaitteellesi Luumäen Lehden ilmainen mobiilisovellus. Ohjeet sovelluksen lataamiseen löydät täältä.