Hiljaiseloon on toiveissa pientä piristystä: Kesäkaudelle on suunnitteilla yhteislaulua ja intiimiä teatteria, Kotkaniemen avaaminenkin on esillä – kohta pääsee myös kirkkoon ja urheilutoiminta herää henkiin – uusi tieto: yli 50 hengen yleisötilaisuudet ovatkin sallittuja

Hallituksen tiistainen linjaus jopa viidenkymmenen hengen kokoontumisten sallimisesta kesäkuun alusta alkaen on aktivoinut paikalliset tapahtumajärjestäjät. Yli 500 hengen tapahtumien järjestäminen on kiellettyä ainakin heinäkuun loppuun asti, mutta Luumäellä joidenkin tapahtumien osanottajamäärät on mahdollista rajata viiteenkymmeneen ja ilmassa on toiveita siitä, ettei kesä jää aivan täydeksi hiljaiseloksi.

Yksi Luumäen aktiivisimmista tapahtumajärjestäjistä, Eläkeliiton Luumäen yhdistys, on kahden tulen välissä. Sekä osanottajista että järjestäjistä monet ovat yli 70-vuotiaita, joiden suositellaan jatkavan fyysistä eristäytymistä. Samaan aikaan ihmiset kuitenkin kaipaavat jo kipeästi toimintaa.

– Jotain tässä pitää alkaa tapahtua, etteivät ihmiset vallan nuudu. Mielenterveyskin on todella tärkeä asia, yhdistyksen puheenjohtaja Riitta Kulju sanoo.

Eläkeliiton paikallisyhdistys on jäädyttänyt toimintansa toukokuun loppuun asti ja sen hallitus kokoontuu päättämään jatkosta 15. toukokuuta. Kuljun mukaan tanssit jäävät jatkossakin järjestämättä. Sen sijaan pienimuotoisempia tapahtumia koitetaan ideoida niin, että turvallisuus tulee samalla huomioiduksi.

– Meillä on ollut kalenterissa esimerkiksi toritapahtuma ja yhteislauluiltoja. Linnoituksen yhteislauluilloissa ei saada pidettyä turvavälejä, mutta ehkä tapahtuma voitaisiin järjestää vaikka seuratalo Joukolan kentällä, hän pohtii.

Luumäen suurimpiin kuuluva perinnetapahtuma, Taavetin linnoituksen heinäkuinen Vallijamit uhkaa jäädä järjestämättä, koska tapahtuman yleisömäärä on ollut moninkertainen hallituksen 50 hengen linjaukseen verrattuna. Esiintyjiksi järjestyksessään 19. tapahtumaan on buukattu Ladies & Gents ja Antti Sarpila.

– Huonolta näyttää, vaikka virallista päätöstä tapahtuman perumisesta ei vielä olekaan, järjestävän Luumäki-seuran puheenjohtaja Jorma Uusiheimala pahoittelee.

Yhtä lailla huonolta näyttää perinteisen Kannuskoski-päivän järjestäminen. Kannuskosken kyläyhdistyksen puheenjohtaja Esa Harju sanoo, että tapahtuman osanottajien määrä on ollut sadoissa ja muutkin kylän kesätapahtumat vetävät reilusti enemmän väkeä kuin viisikymmentä.

– Ainoa vaihtoehto on, että tapahtuma saataisiin siirrettyä elokuulle, hän arvioi.

Luumäen kunta ja sen kulttuuritoiminnan palveluntuottaja Creative Kaiku suuntaavaat katseensa kesän yli suoraan syksyn Yhes enemmä -järjestömessuihin. Kesälle ei ollut alun perinkään suunniteltuna kunnan tuottamia tapahtumia, ja sivistystoimenjohtaja Kai Könösen mukaan myös Linnoitus- ja

kotiseutumuseo pitää ovensa suljettuina. Linnoituksen opastettuja kävelykierroksiakaan ei ole ohjelmassa.

Lapsille lienee luvassa käsityöpainotteista toimintaa. Luumäen taitokeskus jäädytti kevään toimintansa, mutta neuvoja Riitta Nevalainen uskoo, että lasten kesätyöpajat saadaan toteutettua.

Jotain tässä pitää alkaa tapahtua, etteivät ihmiset vallan nuudu.

Riitta Kulju

Teatterielämysten ystäville on tarjolla jotain mitä odottaa. Viime vuonna ensi kertaa järjestetyt, ohjaaja-kirjailija Juha Hurmeen ympärille toteutetut Taavetin teatteripäivät saattaa elävöittää heinäkuuta tulevanakin kesänä yhden päivän ajan, 4. heinäkuuta. Luumäkeläinen tuottajaparivaljakko Salla Haikonen ja Jouni Henttu tekevät parhaansa, että uudeksi perinteeksi ajateltu tapahtuma toteutuisi.

– Olemme vielä epävarmuuden tilassa järjestelyiden suhteen. Ajatuksena on, että tapahtuma pidettäisiin Taavetin linnoituksessa ulkotiloissa, Haikonen kertoo.

Esityksiksi on valittu klassikkoteokset, Aleksis Kiven Lea sekä Kerstin Bergrothin Anu ja Mikko. Näytelmiä yhdistää sijoittuminen karjalaismiljööseen ja vahva karjalan murre.

– Juha Hurmeen pitäisi olla tulossa tänäkin vuonna ja hän päättää harjoituksista yhdessä näyttelijöiden kanssa toukokuun loppuun mennessä, Haikonen sanoo.

Pieni, enimmillään vain viidenkymmenen hengen yleisö ei haittaa teatterintekijöitä.

– Meillä ei ole voitontavoittelua. Ainoana tavoitteena on tarjota elämyksiä ja intiimiä teatteria katsojille.



Pääsy urheiluharrastusten pariin mahdollistuu LuPon puheenjohtaja Mika Heikkosen mukaan heti kesäkuun alussa. Seuran tarjoama kesäurheilu muodostuu käytännössä jalkapallosta ja yleisurheilusta.

– Emme vielä tiedä pallosarjojen käynnistymisestä, mutta harjoitukset aloitetaan, hän vahvistaa.

LuPon miesten jalkapallojoukkue pelaa tällä kaudella Kaakon Vitosessa, minkä lisäksi seuralla on yksi 11-vuotiaiden juniorijoukkue.

Yleisurheilussa kesäkaudelle on suunniteltu kolmet keskiviikkokisat. Neljäntenä ovat sata vuotta täyttävän LuPon juhlakisat, joiden järjestäminen on vielä epävarmaa. Syksymmällä häämöttää itse satavuotisjuhla, jonka järjestäminen riipuu sen hetkisestä tautitilanteesta ja ohjeistuksista.

Suunnistajat ovat päässeet metsään jo kahtena tiistaina. Perinteisen joukkotapahtuman sijaan tarjolla on omatoimirastit, jotka löytyvät maastosta tiistaiaamusta keskiviikkoiltaan.

LuuRan puheenjohtaja Vesa Tielinen pahoittelee, että toukokuulle suunnitellut kilpailut jouduttiin perumaan, mutta yleisörastit ovat tarjolla läpi kesän.

– Joko omatoimirasteina tai perinteiseen tapaan, siitä meillä ei ole vielä päätöstä. Tiedot tapahtumista löytyvät LuuRan verkkosivuilta, Tielinen sanoo.

Seurakuntalaisille tuottanee iloa tieto siitä, että kesäkuun alusta alkaen jumalanpalveluksia päästään pitämään kirkossa ja myös ehtoollista on mahdollista viettää.

Kirkkoherra Tuija Nuutinen muistuttaa, että yli 70-vuotiaiden ei kuitenkaan pitäisi lähteä kirkkoon.

Nuutinen sanoo seurakunnan odottavan tarkempia ohjeistuksia, tiistaina hän oli tutustunut vasta tuoreeltaan piispanohjeeseen.

– Rippikoulut on joka tapauksessa siirretty heinä-elokuulle, niin päivärippikoulut kuin leiririppikoulutkin. Tiistaisin on suunniteltu pidettäväksi diakoniatyöntekijät torilla -päiviä, jolloin ihmiset pääsevät keskustelemaan diakonin kanssa. Ne voivat alkaa ehkä jo toukokuussa, Nuutinen listaa.

Kotkaniemen

aukaisemisesta

päätetään tiistaina

Luumäen suosituin matkailukohde, keväällä 2018 peruskorjattuna avattu presidentti P.E. Svinhufvudin kotimuseo Kotkaniemi on suljettuna näyttelytoiminnasta ja aukiolosta vastaavan Kotkaniemi-säätiön linjauksella kesäkuun loppuun asti ja avauspäiväksi oli määritelty 1. heinäkuuta. Säätiön hallitus kokoontuu ensi tiistaina päättämään, avautuvatko ovet jo kaavailtua aiemmin.

Vierailijamäärän osalta museon avaaminen on hyvinkin mahdollista.

– Opastettava ryhmä on tyypillisesti linja-autolastillinen ihmisiä kerrallaan.Ohje varotoimien noudattamisesta on kuitenkin otettava huomioon ja sitä täytyy ratkoa, koska tilat ovat melko ahtaat, säätiön varapuheenjohtaja, Luumäen sivistystoimenjohtaja Kai Könönen pohtii.

Museon vaihtuvan näyttelyn tilaan on koottu uusi näyttely nimeltä P. E. Svinhufvud – ase- ja erämies.

Vaihtuvan näyttelyn tilassa on uusi näyttely.

Sulkuaika on hyödynnetty Kotkaniemessä kehittämällä valokuva-arkistoa ja virtuaalista musetoimintaa. Svinhufvudien valokuvista koostetaan apurahan turvin tietokantaa ja pohjatyötä on tehty yhdessä Lappeenrannan museoiden kanssa. Tähän mennessä luetteloidut kuvat löytyvät koko Suomen yhteisestä Finna-arkistosta.

Presidentti Svinhufvudiin, Kotkaniemeen ja museoon liittyviä kuvia ja tarinoita julkaistaan myös Kotkaniemen some-kanavissa Facebookissa ja Instagramissa kevään ja kesän mittaan.

Leader-rahoitteisen Kotkaniemi kohillaan -kehittämishankkeen nimissä Kotkaniemeen kehitetään virtuaalisia museopalveluja ja etätapahtumia sekä uudistetaan museon verkkosivuja.

SOILE TANKKA

soile.tankka@luumaenlehti.fi

Päivitystieto: Juttu perustuu hallituksen tiedonantoon maanantai-iltana 4.5. Ylen 6.5. illalla julkaiseman, tiede- ja kulttuuriministeri Hanna Kososen (kesk.) haastattelun mukaan kulttuuri- ja taidealalla voi järjestää yli 50 hengen tapahtumia ja yleisötilaisuuksia. Aluehallintovirastot valmistelevat yleisömääriin liittyviä ohjeistuksia.

