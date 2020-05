Taavetin kuvataidepaja jatkoi opiskelua verkossa – Etelä-Karjalan kansalaisopiston taideopettaja Maire Pyykkö sai poikkeusoloista uutta kipinää verkko-opetukseen

Kansalaisopistojen lähiopetus jouduttiin keskeyttämään maaliskuussa ja moni kurssilainen menetti harrastuksensa. Taavetin kuvataidepajan osanottajat pääsivät silti jatkamaan harrastustaan. Etelä-Karjalan kansalaisopistossa (EKKO) ensimmäisiä etäopetukseen siirtyneitä opettajia oli kuvataiteen opettaja Maire Pyykkö, joka jatkoi akvarellimaalauskurssejaan ja Taavetin kuvataidepajaa etäopetuksena. Välineenä oli Zoom-videoneuvottelualusta.

EKKOn tiedotteen mukaan kurssit vietiin loppuun opintosuunnitelman mukaisesti ja niistä saatu positiivinen kokemus on kannustanut opiston henkilökuntaa ja tuntiopettajia suunnittelemaan opetustaan uudelleen poikkeustilan jatkumisen varalta.

Taideopetus tietotekniikka-avusteisesti ei ollut Pyykölle aivan uutta, sillä hän on opettanut ensimmäistä verkkokurssiaan Moodle-alustalla jo vuonna 2007. Lisäksi hän on tehnyt opetusvideoita omalle Youtube-kanavalleen, mikä mahdollistaa käänteisen oppimisen hyödyntämisen opiston kursseilla. Hän on myös kehittänyt omia, etäopetukseen hyvin soveltuvia piirtämiseen ja akvarellimaalaamiseen keskittyviä opetusmenetelmiä 1990-luvun alusta asti.

– Piirtämisen opetuksessa käytän tilannekohtaisen piirtämisen menetelmää, kun taas akvarellimaalaukseen olen kehittänyt erityisen algoritmimenetelmän. Perusajatuksena molemmissa menetelmissä ja opetuksessani yleensä on tuottaa oppijoille onnistumisen kokemuksia, Pyykkö kertoo tiedotteessa.

Juuri loppuneilla kursseilla hyödynnettiin Pyykön tekemiä opetusvideoita sekä sähköpostia videolinkkien jakamiseen ja töiden palautukseen. Videoneuvottelujen aikana opettaja antoi opiskelijoille palautetta, minkä lisäksi istunnoissa oli mahdollista hioa yksityiskohtia ja esittää tarkentavia kysymyksiä tehtävistä.

Etäopetuksena jatkuneiden kurssien opiskelijat antoivat kurssin opettajalle ja EKKOlle runsaasti positiivista palautetta kurssien jatkumisesta sekä niiden käytännön järjestelyistä. Palautteissa mainittiin Pyykön kehittämän opetusmetodin joustavuus ja soveltuvuus etäopetukseen.

– On ollut mahtavaa nauttia hyvästä opetuksesta. Tuntuu, että olen pystynyt keskittymään ja oppinut jopa paremmin. Voi keskittyä kuuntelemaan opettajan opetusta ja seurata miten hän toteuttaa työssään meille piirtämisen tekniikkaan liittyviä vinkkejä, opiston aktiiviopiskelija Eija Uski totesi palautteessaan.

Myönteiset kokemukset ovat kannustaneet myös muita EKKOn tuntiopettajia kehittämään verkko-opetukseen soveltuvia kursseja ja lähiopetuksesta verkko-opetukseksi nopeasti muunnettavia kursseja ensi kautta ajatellen. Pyykkö jatkaa verkko-opetusta syksyllä 2020, kun hän opettaa kolmea kuvataiteen verkkokurssia Zoom-alustalla. Kaudella 2020–2021 häenn kursseillaan voi opiskella verkossa piirtämisen perusteita, maisemamaalausta akvarelleilla ja jouluaiheista akvarellimaalausta.

EKKO tarjoaa myös muissa aineissa entistä enemmän verkko-opetusta ensi lukuvuoden aikana, sillä opintotarjontaan on tulossa kaikkiaan 19 verkkokurssia.

