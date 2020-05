Sähköiset kirjastoaineistot vapautuivat kaikkien ulottuville – kirjaston suljettujen ovien takana on täysi hyörinä, henkilökunta rekisteröi kevään uutuuskirjoja ja suunnittelee tulevia tapahtumia

Yhä useampi kirjastonkäyttäjä on turvautunut kirjastojen sulkuaikana sähköisiin aineistoihin, ja ne ovat olleet viime viikosta alkaen kaikkien halukkaiden saatavilla. Heili-kirjastot, joihin Luumäen kunnankirjastokin kuuluu, avasivat e-aineistot niillekin, joilla ei ole

käytössään Heili-kirjastokorttia.

– Jos haluaa käyttöoikeuden e-aineistoihin, pitää olla ensin meihin yhteydessä joko sähköpostitse tai puhelimitse, kirjastovirkailija Mervi Alaoutinen kertoo.

Hänen mukaansa sähköisten aineistojen kysyntä on sulkuaikana kasvanut huomattavasti, ja palve-

lun avaaminen kaikille houkutti saman tien uusia käyttäjiä.

– Heti viime viikon tiistaina, kun palvelu avattiin, alkoi tulla vipinää.

Kirjastokortiton saa e-aineistojen käyttöön väliaikaiset tunnukset, jotka ovat voimassa ainoastaan kirjastojen sulkuajan. Jos palvelun käyttöä haluaa jatkaa kirjastojen ovien auettuakin, tulee kirjastosta käydä kuukauden sisällä noutamassa kirjastokortti. Väliaikaisilla tunnuksilla ei voi lainata kirjaston fyysisiä aineistoja eikä esimerkiksi varata kirjoja Heili-verkkokirjastosta.

Myös Heili-kortin jo omistavat, mutta sähköisten aineistojen lainaamiseen tarvittavan pin-koodinsa unohtaneet saavat apua soittamalla kirjastoon.

Heili-kirjastot tarjoavat lainattavaksi mittavan e-aineiston, joka sisältää äänikirjoja, elokuvia elokuvapalvelu Viddlassa ja musiikkia musiikkipalvelu Naxoksessa. Lisäksi digitaalisessa muodossa voi lukea Helsingin Sanomia ja aikakauslehtiä.

– Musiikki on tosin lähinnä jazz- ja klassikkolinjalla, mutta niidenkin ystäviä varmasti löytyy, Alaoutinen huomauttaa.

Myönteistä palautetta e-aineistoista on tullut esimerkiksi lapsiperheiltä, joiden aiemmin lukuhaluttomat lapset ovat innostuneet äänikirjoista.

– Äänikirjathan kehittävät lapsen kielitajua ja sanavarastoa ihan samalla tavalla kuin lukeminenkin, Alaoutinen huomauttaa.

Kirjaston käyttäjiä odottaa ovien auetessa aarreaitta. Vaikka ovet ovat asiakkailta suljettuina, henkilökunta valmistelee aineistoja kuumeisesti. Kevään uutuuskirjat ovat saapuneet ja niitä rekisteröidään käyttöön. Syksyn uutuuksia puolestaan valitaan listoilta.

– Meille on tullut noin 600 uutuuskirjaa, Alaoutinen kertoo ja lisää, että vuosittain hyllyt täydentyvät noin 1 600–2 000 uudella teoksella.

Uutuuskirjoja joutuu myös jonottamaan. Varausjonot ovat Heili-kirjastojen yhteisiä ja esimerkiksi Enni Mustosen uutuuteoksessa, Pukijassa, varausjono on Alaoutisen mukaan jo yli 300 varaajaa.

– Olemme rakentaneet myös uusia kirjanostoja, toisin sanoen pienimuotoisia kirjanäyttelyitä, joista voi lainata kirjaston suosittelemia teoksia, Alaoutinen kertoo.

– Myös lastenosastoa on uudistettu.

Kirjasto joutui poikkeustilan vuoksi peruuttamaan kaikki kevätkaudelle suunnitellut tapahtumat, mutta tulevan syksyn ja ensi vuoden tapahtumarunkoja on jo laadittu, samoin aineistojen huoltoa on saatu vietyä hyvin eteenpäin. Yhteistyötä koulun kanssa hiotaan ja kirjastot ovat myös verkostoituneet aiempaa tehokkaammin keskenään.

Tiesitkö?

Näin saat e-aineistot käyttöösi

Ota yhteyttä kirjastoon sähköpostitse kirjasto@luumaki.fi tai puhelimitse 040 712 3525.

Kerro koko nimesi, kotiosoitteesi, syntymäpäiväsi ja sähköpostiosoitteesi.

Saat tunnukset, joilla voit käyttää e-aineistoja.

Tunnukset ovat voimassa vain poikkeusajan. Jos käyttöä haluaa jatkaa, tulee käydä siinä kirjastossa, josta väliaikaiset tunnukset on haettu, ja noutaa kirjastokortti.

Heili-kirjastojen e-aineistojen laina-aika on kaksi viikkoa. Lainat palautuvat itsestään laina-ajan päättyessä. E-aineistoihin johtavat linkit löytyvät nettiosoitteesta https://heili.finna.fi

Palautusluukut aukeavat tiistaina

Aluehallintoviraston kirjastoille antaman ohjeistuksen perusteella suljettuina olleet lainojen palautusluukut on mahdollista avata. Luumäen kunnankirjaston Taavetin ja Kangasvarren kirjastojen palautusluukut on päätetty avata ensi tiistaista 5. toukokuuta alkaen. Luukkuihin saa palauttaa kaikkia kirjaston aineistoja. Palautuksilla ei kuitenkaan ole kiire, sillä eräpäivät on porrastettu kesäkuulle.

Jokainen palautettava kirja pyyhitään desinfioivalla pesuaineella. Kirjastosta kerrotaan, että isommat palautusmäärät voivat aiheuttaa ruuhkautumista, jolloin palautukset eivät näy välittömästi asiakkaan tiedoissa.

Kirjastot pysyvät edelleen suljettuina odottamassa hallituksen ja aluehallintoviraston linjauksia.

SOILE TANKKA

soile.tankka@luumaenlehti.fi

