Viikon luontoääni: Frakkipukuiset linnut sukeltelevat keväällä Taavetin kala-altaalla

Keväisillä lintuvesillä uiskentelee monia vesilintujen väriläiskiä, mutta tukkasotka on toista maata. Tämän sukeltajasorsan keväinen juhlapuku on koiraalla mustavalkoinen, kuin frakkiasu, naaraalla hillityn tummanruskea, kuten ympäri vuoden. Syksyllä koiras on menettänyt frakkinsa ja muistuttaa naarasta.

Huhti- ja vielä toukokuussakin osa sotkista on läpimuuttajia, jotka suunnistavat Lappiin asti. Luumäellä varmin paikka tukkasotkien näkemiseen keväällä on Taavetin kala-allas, syksyllä Kivijärvi.

Vuoteen 2010 ulottuneen lintuatlastutkimuksen mukaan tukkasotkalla on ollut reviireitä Kivijärvellä ja joillakin Luumäen pienemmillä järvillä, mutta pesintöjä ei ole juuri varmistettu.

Suomessa pesii noin 50 000 tukkasotkaparia. Kanta vaihtelee vuosittain ja sen kehityssuunnasta on esitetty ristiriitaisia arvioita uhanalaisesta elinvoimaiseksi.

Tukkasotkakantoihin on tehnyt lovia elinympäristöjen heikkeneminen ja korkeapatogeeninen lintuinfluenssa, joka on luonnonvaraisten lintujen ja siipikarjojen sairaus. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen mukaan lintutaudin riski ihmisille on pieni, mutta kuollutta lintua ei tule kosketella.

Tukkasotka on viikon 18 luontoääni Yleisradiossa.

