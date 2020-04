Pääkirjoitus: Paikallinen palveluverkko on murroksessa

Korona-ahdinko alkaa näkyä yhä selvemmin työttömyysluvuissa. Tuoreimpien tilastojen perusteella on valitettavan helppo vetää johtopäätöksiä niin yritysten kuin edelleen myös työntekijöiden taloudellisista vaikeuksista. Luumäellä työttömien määrä on kasvanut viime vuoden maaliskuuhun verrattuna 30 prosenttia. Työttömiä työnhakijoita oli maaliskuussa 250, kun vuosi sitten luku oli 192. Lomautettuna on noin joka neljäs.

Maakuntatasolla lomautettujen määrä on noussut räjähdysmäisesti. Ravintolat, palvelualan yritykset ja erikoisliikkeet ovat pahimmassa kurimuksessa, joten myös Etelä-Karjalassa eniten lomautettuina on myyjiä, tarjoilijoita sekä ravintola- ja suurtaloustyöntekijöitä.

Kriisistä palautumisen on arvioitu kestävän pitkään. Todennäköisesti kaikki yritykset eivät kykene enää nousemaan takaisin jaloilleen ja maaseudulla pelkona on jo valmiiksi harventuneen palveluverkon heikentyminen edelleen.

Toki vähäisetkin välttämättömät ostokset

voi kohdentaa omalle alueelle.

Vanha totuus siitä, että paikalliset palvelut säilyvät vain niitä käyttämällä, on saanut entistä vahvemman merkityksen. Tilanne ei kuitenkaan ole näin yksioikoinen ja noidankehän vaara on olemassa. Mitä enemmän alueella on työttömiä ja lomautettuja, sitä vähemmän on ostovoimaa eli euroja käytettävänä. Toki vähäisetkin välttämättömät ostokset voi kohdentaa omalle alueelle.

Tässä tilanteessa yrityksille myönnettävien kuntakohtaisten ja valtakunnallisten tukien arvo on siis iso. Olennaisin kysymys liittyy siihen, miten taloutta voidaan elvyttää koronarajoituksia purkamalla riskeeraamatta ihmisten terveyttä. Paikallinen elinvoima on nyt puntarissa.

MATIAS LÖVBERG

matias.lövberg@luumaenlehti.fi

