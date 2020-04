Nuohoukset odottavat parempia aikoja – ainoastaan kriittiset kohteet hoidetaan

Koronakevät tyhjensi nuohoojan kalenterin tilauksista.

– Aika hiljaista on nuohousrintamalla. Joitain uuneja, jotka on välttämättä täytynyt nuohota, olemme käyneet tekemässä. Muuten ei ole tarvinnut katoille kiivetä, sanoo nuohoojamestari Reijo Kääpä, joka on Kaakon nuohous ja ilmastointi -yhtiön toimitusjohtaja.

Nuohousta tarjoavat yritykset ovat keskeyttäneet markkinoinnin ja palveluntarjoamisen koronavirusepidemian aikana. Tilanne jatkuu ainakin 13. toukokuuta saakka.

Nuohoustoiminta keskeytettiin sisäministeriön suosituksen ja sitä seuranneen Nuohousalan keskusliiton ohjeistuksen mukaisesti. Tulisijojen ja hormien nuohous on siirrettävä myöhempään ajankohtaan, ellei nuohouksen tekeminen ole juuri nyt välttämätöntä.

Ainoastaan kriittiset kohteet hoidetaan tai sitten toimitaan erityisjärjestelyin, huolellisen suunnitelman mukaan.Liitto ohjeisti jäsenensä tarkasti jo maaliskuussa, jolloin esimerkiksi pidättäydyttiin nuohouksista 70 vuotta täyttäneiden talouksissa. Nyt ohjeena on, että nuohoukset tehdään vain, jos siihen on todellinen tarve.

– Kun asiakas ottaa yhteyttä, käynnin tarve arvioidaan huolellisesti. Palo- ja asumisturvallisuus sekä henkilöturvallisuus ovat lähtökohtana, Nuohousalan keskusliitto tiedottaa.

Kiinteistönomistajan harkittavaksi tulee, onko tulisijan käyttö välttämätöntä poikkeusoloissa.

Näin voi olla esimerkiksi siinä tapauksessa, että tulisija on päälämmitysjärjestelmä ja sitä on käytettävä, ettei kiinteistön muihin järjestelmiin tule vaurioita jäätymisen vuoksi.

Kääpä toteaa mökkeilykauden aloittamisen lisäävän myös kesämökkien tulisijojen käyttöä.

Vapaa-ajan asunnon ja saunan tulisijat ja hormit on nuohottava kolmen vuoden välein. Käävän kokemuksen mukaan monella vapaa-ajan asunnolla nuohoustarve voi olla ilmeinen.

– Saunaa lämmitetään joka tapauksessa, on koronaa tai ei.

Mikäli nuohoojan käynnille on selvä tarve, noudatetaan kontaktitonta toimintamallia, jonka mukaan asiakas ei oleile huoneistossa nuohouksen aikana ja lisäksi nuohooja huolehtii tehostetusta hygieniasta.

– Asiakkaalle on sanottava, että lähde vaikka ulkoilemaan nuohouksen ajaksi. Jo sillä tavoin voi välttää kontaktit, Kääpä sanoo.

Välttämätön tarve nuohoukselle voi olla esimerkiksi silloin, jos hormi ei vedä tai toimi kunnolla, mutta lämmityksen takia uunia olisi kuitenkin käytettävä.

Voimakas savun haju sisätiloissa tai häkäpitoisuus ovat myös syitä, joiden vuoksi nuohous on tehtävä poikkeusoloista huolimatta.

Näkyvä vaurio tai savuhormin ympärillä olevien rakenteiden normaalista poikkeava kuumeneminen tulisijassa tai savuhormissa ovat yhtälailla hälyttäviä merkkejä, jotka nuohoojan on tarkistettava.

Reijo Kääpä

Käävän yritys tekee myös ilmanvaihtohuoltoja, kuten ilmanvaihtokanavien puhdistusta.

Myös tällä rintamalla on hiljaista. Monet laitokset, kuten koulut, ovat suljettuja tai muuten vähällä käytöllä, joten aika olisi siinä mielessä otollinen ilmastointipuhdistuksiin.

– Saa nähdä, miten esimerkiksi kunnat toimivat. Rahat ovat vähissä niilläkin, Kääpä aprikoi.

Luumäki siirtyi vuonna 2018 sopimusperusteiseen nuohousjärjestelmään, jossa kiinteistön omistaja valitsee ja tilaa haluamansa nuohoojan paikalle. Aiemmin nuohouspalvelujen järjestämisvastuu oli pelastuslaitoksella.

Käävän mukaan siirto on toiminut Luumäellä kohtuullisen hyvin.

– Jotkut ovat katsoneet, ettei nuohoamiselle ole tarvetta, eli joitain taloja on jäänyt nuohoamatta, mutta me emme sille mitään voi.

