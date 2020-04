Kolumni: Vapun ja kesän odotusta karanteenissa

Koronakaranteenissa riskiryhmään kuuluvina täällä vaimon kassa eletään ja elämässä eteenpäin tähytään. Vappua vietämme Kivijärven rantamilla. Muistelen, että olemme näinä yli viitenäkymmenenä vappuna monesti sitä kahden vietelleet ja juhlistaneet.

Karanteeni täällä on sujunut hyvin arkisten askareiden parissa, vaikka väliin järveltä puhaltavat kylmät tuulet yrittävät hyytää pilkkeen silmistä. Onneksi on pilkkeitä varastossa ja uusiakin on tuotu, joten takka tulittaa, nostaa lämmöt sypäkkään ylös ja sähköpatterit päivystävät.

Takkatuli on kiva katsella ja välillä makkaraakin paistella ja voileipiä lämmitellä. Olen aina ollut makkaran ystävä enkä ole vielä ehtinyt kyllästyä. Kertoneeko rajoittuneesta ja paikoilleen jämähtäneesta luonteesta, mää tiiä.

Olemme olleet täällä koronaa paossa jo yli kaksi kuukautta. Kun ei ole voinut tavata sukulaisia ja ystäviä, niin olemme korvanneet yhteydet puhelimella, mutta eihän se ole sama kuin tavata. Kaupassa ei ole käyty, kun paikallinen K-kauppa on tuonut kuljetuspalvelun avulla meille kerran viikossa painavan tavaralastin. Koska karanteeni näkyy jatkuvan pitkään, ja täällä on paljon vanhaa väkeä ja kesällä mökkiläisiä, kuljetuspalvelulla pikku maksua vastaan luulisi olevan tarvetta. Kaupungeissa tämän tilalla on nettikauppa ja muita palveluja.

Kevätpuuhailut tontilla ovat sujuneet entiseen malliin. Talven tiputtamat oksapaljoudet on taas kerätty, ja viime syksyllä rannalla olevalle polttopaikalle oli jo kertynyt paljon poltettavia oksia ja leikattuja puskia. Paloviranomaisten annettua luvat on muhkea kasa poltettu rantaviivalla kivikehässä. Näin on tehty jo vuosikymmeniä eikä tuli ole vielä näiltä polttajilta karannut. Tyyni sää tai lievä tuuli järvelle on tarpeen ja tietysti myös kostea maa.

Odotan kevään ja kesän tuloa kuin hepo hellettä.

Lehtipuut mökin ympärillä ovat kesällä kauniita katsella. Koivujen tuttu, vaalea viherrys on kaunis ja muuttuu syväksi vihreäksi kesän mitaan. Lasku vehreydestä maksetaan keväällä, kun haravoidaan kymmeniä kottikärryllisiä lehtiä tontin reunamille, missä ne maatuvat ajastaan.

Järven osuus on merkittävä lisätyöllistäjä, sillä lehdet lentävät syksyllä järveenkin ja aallot tuovat niitä aina useissa erissä pohjasta paksuksi matoksi rannalle. Kirkkaassa vedessä voi nähdä aika kaukaa, milloin järvenpohja on puhdas ja lehtisouvi taas tältä osin ohi. Hyvää kuntoilua on mökkiläiselle tämäkin työ.

Odotan kevään ja kesän tuloa kuin hepo hellettä. Pihapiiri on saanut vuosikymmenien saatossa luontoutua, joten sammallajikkeet ja ketomaiset pikkukasvit ovat vallanneet heiniltä pihan. Sähkötrimmeri leikkaa ne harvat heinät, jotka yrittävät pilkistellä pihalla. Kiva on taas seurata sitä matalien pikkukukkien paljoutta, joka jostain ilmestyy taas tänne.

Mökin ja saunan laiturit ovat jo paikoillaan. Lokit niitä parhaansa mukaan käyttävät huussinaan ja me harjataan ne yhä uudestaan puhtaaksi. Aiemmin minä vihasinkin lokkeja, mutta jo kauan sitten käänsin takkia. Lokit tuovat meille taas kesän ja niiden iloista rähinää on kiva seurata.

Varikset pyrkivät ottamaan oman osansa syötävää lokin poikasparvesta. Siinä varis näyttää suuntaa edellä ja lokki säätää vauhtia, siinäpä ralli!

Kun lämpimät säät tulevat, niin pikkulintujen kirjava ja värikäs joukko käppäilee pihapiirissä. Väliin nokkasevat jotain. Pikkuötökät tulevat syödyiksi ja eihän ne sieltä lopu.

Televisiomainoksen pörriäisiäkin riittää, ja omppupuut ja muutamat hedelmäpuut saavat ikiomat kotoiset pölyttäjänsä niistä. Mehiläisten ja ampparien pesiä on ollut joinakin kesinä myös kuistilla, mutta eivät ne yleensä pistä, vaikka siinä lentelevätkin meidän muiden seassa.

Toivotankin kaikille lukijoille iloista vappua ja kivaa kesän odotusta!

PENTTI TERVONEN

Kirjoittaja on Luumäen kesäasukas.

