Eksote ajaa varoen ylös kiireetöntä toimintaa

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri (Eksote) lisää kiireetöntä toimintaa. Koronavirustilanteeseen varautumisen takia osittain alasajettua kiireetöntä toimintaa palautetaan hallitusti ja varovaisesti niin avoterveydenhuollossa, sairaalapalveluissa, kuntoutuksessa kuin perhe- ja sosiaalipalveluissakin.

Kiireettömän toiminnan lisäämisen ohella toimintoja järjestellään uudella tavalla. Vastaanotoille ei saa mennä suoraan, vaan saadakseen toimintaohjeet puhelimitse on aina ensin soitettava: arkipäivisin omalle hyvinvointiasemalle, iltaisin, viikonloppuisin sekä arkipyhinä päivystysapuun 116 117 ja hätätilanteessa hätänumeroon 112.

– Koronatilanteen kanssa joutunemme elämään vielä hyvinkin pitkään ja järjestämme toimintaamme sen vaatimalla tavalla. Emme tietenkään halua kasvattaa tarpeettomia jonoja, mutta pandemiaa ei ole vielä selätetty, ja sekä henkilöstö- että suojainresurssimme ovat rajalliset. Kaikkea kiireetöntä toimintaa emme voi ylösajaa, vaan tarkkaan harkitusti ja osittain, sanoo terveys- ja vanhustenpalvelujenjohtaja Tuula Karhula Eksoten tiedotteessa.

Eksote ei toistaiseksi käynnistä myöskään esimerkiksi ryhmätoimintoja.

Etäpalveluita ja puhelinvastaanottoja tarjotaan soveltuvin osin edelleen. Kaikkien turhien fyysisten lähikontaktien välttäminen on Eksoten mukaan edelleen tärkeää, ja yli kymmenen hengen kokoontumisrajoituksia on syytä noudattaa, vaikka Etelä-Karjalassa tartuntatautitilanne on koronavirustestien valossa tällä hetkellä rauhallinen.

Koronavirustestejä on vappuaattoon mennessä otettu 1 347 kertaa ja virustartunta on todettu yhteensä 14 henkilöllä. Viimeisin positiivinen testitulos on huhtikuun 9. päivältä.

Yle uutisoi 27.4. negatiivisten testitulosten epäluotettavuudesta.

– Kun testiä käytetään, saadaan oikea tulos parhaimmillaankin vain noin 80 prosentissa tapauksista. Pahimmillaan testituloksista jopa puolet voi olla vääriä negatiivisia, kertoi Ylen haastattelema ylilääkäri Maija Lappalainen HUS:n kliinisen mikrobiologian laboratoriosta.

