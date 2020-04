Poliisi ohjeistaa välttämään kokoontumisia vappuna – kaikkeen häiriökäyttäytymiseen puututaan matalalla kynnyksellä

0

Kaakkois-Suomen poliisi muistuttaa kansalaisia vapun viettämisestä poikkeusoloissa. Käytännössä kyse on kaikkien kokoontumisten välttämisestä.

– Tänä vuonna tulee juhlia perinteisistä menoista poiketen korona-ajan kokoontumis- ja lähikontaktirajoituksia noudattaen, keskiviikkona julkaistuissa tiedotteessa todetaan.

Poliisi uskoo, että näkyvän viestinnän myötä kaikilla on tieto, että nyt ei ole oikea aika kokoontua. Viranomaiset ohjeistavat rauhalliseen juhlimiseen.

– Vappuna kannattaa ottaa iisisti vaikka kotona perhe- ja pihapiirissä sekä hyödyntää virtuaalivappu.fi -sivuston ideat vapun viettoon, poliisista vinkataan.

Tiedotteessa muistutetaan, että poliisi hoitaa tehtävänsä myös poikkeusoloissa ja kiireellisten hälytystehtävien hoitaminen on tärkeintä.

– Jos poliisipartiot ovat kiinni vastoin ohjeita toimivien ihmisjoukkojen ohjeistamisessa, niin kiireistä apua tarvitsevien avun saantiin voi tulla viiveitä.

Kaakkois-Suomen poliisi

Poliisit pyrkivät kenttätoiminnassaan välttämään koronatartunnat myös itse. Näin ollen poliisin apua tarvitsevia kehotetaan ilmoittamaan avunpyynnön yhteydessä, jos hälytystehtävään liittyy koronaan sairastunut henkilö.

Kaakkois-Suomen poliisissa ennakoidaan, että kaikesta tiedottamisesta huolimatta hälytystehtävien hoitamisen lisäksi joudutaan valvomaan julkisilla paikoilla myös niiden aikuisten ja nuorten käyttäytymistä, joille kokoontumisista pidättäytymisen viesti ei vain jostain syystä mene perille.

– Linjana kentän valvontatyössä on se, että poliisi puuttuu matalalla kynnyksellä kaikenlaiseen häiriökäyttäytymiseen. Painopiste valvonnassa on yleisen järjestyksen ja turvallisuuden turvaamisessa, tiedotteessa summataan.

Vanhempien tulee poliisin mukaan valvoa jälkikasvun toimintaa ja muistuttaa nuoria siitä, että isoissa porukoissa ei kokoonnuta ja julkisia paikkoja vältetään. Kokoontua voi verkossa.

MATIAS LÖVBERG

matias.lovberg@luumaenlehti.fi

